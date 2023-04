Semanas atras, desde el Gobierno provincial firmaron un acuerdo salarial con los trabajadores de la sanidad. Se trata de un incremento que ronda el 41% en general, teniendo en cuenta la hora extra que tienen estos trabajadores; destacándose también la firma del proyecto de Ley de la Carrera Sanitaria.

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas) fue el único que no firmó. "No ingresamos a las paritarias porque Sitas no aceptaba los montos que le terminaron dando a los otros sindicatos. Establecieron $ 165.000 para el nivel que recién inicia. ¿Les parece que una persona que pone su esfuerzo y trabajo todos los días, y se arriesga en un hospital, cobre por debajo de la línea de la pobreza? No podemos admitir y soportar vivir con menos de lo que vale la Canasta Básica”, expresó Marlene Kairuz, referente de Sitas, en una entrevista con Los Primeros.

En este contexto, según pudo confirmar nuestro medio, este lunes quedará oficializado el incremento salarial acordado junto a los trabajadores dependientes del Ministerio de Salud Pública, por eso los gremios que aceptaron la medida deberán presentarse a firmar el acuerdo.

El acuerdo

- Aumento del 17.5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio

- Inicial de nivel D cobrará $165.000 en marzo y se aumenta a $190.000 en julio

- Inicial de nivel A3 cobrará en marzo $244.000 y se aumenta a $282.000 en julio

- Habrá incrementos del 41% en todos los niveles, dependiendo la escala

- Blanqueo del aumento del 30% otorgado el año pasado

- Revisión en el mes mayo y julio

- Pase a planta transitoria de todas las coberturas de cargo ocurridas en 2022 y de reemplazos de más de un año

- Envío al Poder Legislativo del proyecto de modificación de la ley de carrera sanitaria