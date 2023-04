El árbitro del clásico de Avellaneda se pronunció respecto al penal

“No podemos hablar. No la vi todavía. Lo que yo observé en el campo fue eso, que empezó empujándolo afuera y terminó empujándolo adentro. No entendían, me decían los jugadores, el empujón es cuando empieza y termina”, le dijo el referí, Yael Falcón Pérez a los medios que aguardaban su salida de los vestuarios casi dos horas después de finalizado el partido.

No dudaban del foul, pero la luz del VAR estaba encendida. “¿Fue adentro del área?”, planteaban. “¿La medialuna también es adentro del área?”, advertía un desprevenido sin conocer los pormenores del reglamento. La repetición a golpe de ojo dejaba muchas dudas y ninguna certeza. No había clima de enojo en ese momento, pero estaba en el aire la sensación de que iba a ir a controlar la acción.

Falcón Pérez no dudó, se mostró convencido de su determinación, manejó perfecto el suspenso en ese momento. No hizo ademanes respecto a un diálogo con el VAR. El tiempo que le dio a Darío Herrera y su AVAR Ezequiel Brailovsky para analizar la situación de juego lo utilizó en acomodar a cada uno de los que esperaban el rebote del lanzamiento de Matías Rojas. Redujo notablemente el espacio para las dudas y ningún futbolista del Rojo tampoco reparó en el suceso.

Cuando el pitazo final llegó, ya nadie recordaba que hacía 124 horas se había desatado una crisis institucional con la renuncia de Fabián Doman. Ni siquiera se caía sobre un equipo que venía mostrando un bajo rendimiento y, si bien hoy no se destacó, al menos cambió la actitud con el nuevo técnico. El foco era sobre el juez y el VAR.

El cruce de Falcón Pérez con los jugadores y dirigentes

“Ya sé que es falta, pero la decisión si es adentro o no el VAR la revisa con las imágenes y me las confirma. La falta termina donde termina de empujarlo. No donde empieza, donde termina. ¿De todo tenemos la culpa los árbitros? ¿De todo? Ustedes no tienen la culpa de nada, ¿no?”, ensayó una enfurecida explicación Falcón Pérez en la cancha cuando Iván Marcone, Joaquín Laso y Báez se acercaron a reclamarle una vez más cuando terminó el partido.

Por otro lado, los dirigentes de peso se acercaron a pedir explicaciones sobre lo ocurrido y les repitió lo mismo que les dijo a los jugadores en el centro de campo en el entretiempo: el VAR le había dado luz verde a su decisión. Por eso, un directivo de la mesa chica recalcaba ante este medio que la furia principal del club está puesta sobre el accionar de Herrera en el VAR y el juez de línea 1 Juan Pablo Belatti.

El árbitro principal, que venía de atrás, podría no tener perspectiva, pero estos dos asistentes debían haber advertido la situación, afirmaron. Ya sin Fabián Doman –el encargado de ir a la AFA–, por estas horas el que pica en punta para reemplazarlo en las reuniones de la calle Viamonte es Carlos Montaña, hoy primer vocal y con experiencia en la entidad la Casa Madre del fútbol por su pasado en la gestión de Hugo Moyano como Vice 2°.

