Wanda Nara se sacó una foto frente al espejo y fue furor

Wanda Nara comparte a diario varios instantes de su cotidianeidad y de los looks que elige para cada ocasión. En las últimas horas, subió una foto frente al espejo que volvió a generar la inquietud de sus seguidores que observaron un detalle particular.

“¿Son así los domingos? ¿O el clima está como melancólico?”, escribió la empresaria en el posteo de su perfil de Instagram. Sin embargo, al instante aparecieron algunos comentarios que hacían referencia al exceso de Photoshop en su cuerpo, como sucedió en anteriores imágenes. Por eso, una internauta lanzó: “De tanto retoque, la alfombra quedó deformada”.

Comentarios en redes

Mientras algunos opinaban que podía tratarse de un efecto del espejo, hubo quienes siguieron firmes a su idea de que la foto estaba retocada. “Se le movió la alfombra justo me parece”, sumó otra persona. “¿Cuánto calzás Wan, 45?”, “cuestionó otro internauta, ya que para ellos el calzado de la conductora de MasterChef (Telefe) lucía más grande por los filtros para mejorar la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_nara)

Además de esas observaciones, otros seguidores optaron por elogiar la belleza de Wanda y dejar de lado las críticas innecesarias. Además, no es la primera vez que la conductora muestra una imagen distorsionada de su persona. Pese a esto, la empresaria siempre admitió que se acepta tal cual es, y de hecho, en los últimos días le respondió tajante a una mujer que le pidió que “dejara los postres”.

Wanda Nara se excedió con el photoshop, quedó igual a la China y la fulminaron en las redes: “La Wanda Suárez”

Wanda Nara se retrató durante un recreo de las grabaciones de MasterChef y cometió un error imperdonable, según sus seguidores. Se pasó de la raya con el photoshop y le quedó el rostro diferente, pero muy parecido al de su “enemiga”, la China Suárez. Hartos de que se exceda con los retoques y filtros, varios usuarios la encararon y hasta le pusieron un cruel apodo: “La Wanda Suárez”.

No es la primera vez que la conductora muestra una imagen distorsionada de su persona, y Lizy Tagliani se lo remarcó cuando eran compañeras en ¿Quién es la máscara?, meses atrás. “Yo por lo menos soy la misma que en las fotos”, la chicaneó.

Wanda Nara fue consultada muchas veces por esta obsesión, pero la respuesta no dejó satisfechos a sus admiradores. “En Instagram muestro mi mejor imagen porque es mi fuente de trabajo. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos, pero esas fotos no son muy instagrameables. Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Tengo celulitis, acné y en verano raíces porque descanso de la tintura. Soy real, pero elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”, disparó.