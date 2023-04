La candidatura de Manzur sumó una nueva impugnación

Dos candidatos del frente Juntos por el Cambio (JxC) formalizaron un planteo ante la Junta Electoral Provincial (JEP) para impugnar la postulación de Juan Manzur como vicegobernador de Osvaldo Jaldo, en la fórmula del PJ-Frente de Todos (FdT).

Si bien existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que habilitó al actual titular del Poder Ejecutivo a secundar al tranqueño en las boletas, los dirigentes Martín Javier Augier y José Ganim, del partido “Movimiento y de Unidad y Cambio”, consideraron que el artículo 90 de la Constitución provincial veta la posibilidad de que Manzur se presente para ese cargo.



“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, sostuvieron los candidatos a concejal de la Capital en el escrito elevado a Daniel Leiva, en su carácter de presidente de la JEP.

En esa línea, pusieron el foco en “el abuso de fondos no reintegrables repartidos para municipios y comunas amigos del interior; a los que se deben sumar los planes sociales, subsidios-contratos truchos y no reales, conocidos como ñoquis, que no son otra cosa que fraude al Estado, ya que (los beneficiarios) reciben una contraprestación por no trabajar”.

“Es así que se produce una tremenda asimetría conocida vulgarmente como ‘el caballo del comisario’, que les permite a los gobernantes atornillarse al poder y usar discrecionalmente los dineros públicos, aprovechándose de la necesidad de un pueblo empobrecido”, añadieron Augier y Ganim.



La presentación, además, contiene doctrina y jurisprudencia que, a criterio de los dirigentes de JxC, fundamenta el criterio de impedir la candidatura a vicegobernador de Manzur.

“El precedente que se crearía permitiendo la postulación es de una gravedad institucional suprema, que excede el mero interés individual del gobernador provincial y atañe al de la comunidad; están en juego instituciones básicas de la Nación, que la provincia se encuentra obligada a resguardar”, indicaron. E hicieron reserva del caso federal para el caso de un eventual rechazo por parte de la Junta Electoral.

El viernes venció el plazo para formalizar los planteos de impugnación contra los candidatos registrados ante el órgano de control. Según el cronograma vigente, el próximo miércoles se dictará la resolución que confirmará de manera oficial quiénes serán parte de la contienda del 14 de mayo.

Expectativa por el fallo de la Corte Suprema de la Nación

Al margen de lo que suceda con este planteo contra Manzur, la dirigencia está atenta a lo que pueda suceder en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se tramitan diferentes expedientes, impulsados por el PJS de Germán Alfaro y por CREO, con la firma de la diputada nacional Paula Omodeo, para requerir que el máximo tribunal asuma la competencia originaria respecto a la postulación del ex jefe de Gabinete, y frustre además su intención de acompañar a Jaldo en las boletas del Frente de Todos.

Fuente: La Gaceta