Preocupa a Masso la falta un plan habitacional

El legislador Masso exteriorizó el reclamo de muchos tucumanos que no tienen vivienda propia.

El legislador Masso exteriorizó el reclamo de muchos tucumanos que no tienen vivienda propia.

El legislador y candidato a gobernador por el Frente Amplio por Tucumán, Federico Masso, recorrió la capital tucumana y visitó primero el barrio José Hernández y concluyó en la noche con una reunión con más de 350 vecinos y vecinas de Villa Urquiza.

En este marco el legislador provincial expresó que "como en cada rincón de la provincia que recorremos seguimos viendo las mismas necesidades. La falta de una vivienda digna, falta de acceso al agua potable , falta las cloacas, falta de comida, falta de trabajo. En pleno siglo XXI derechos básicos de nuestra Constitución se han vuelto un lujo para miles de tucumanos".

El referente de Libres del Sur estuvo por Florencia Guerra, candidata a Vicegobernadora; por José Vera, candidato a Intendente por la Capital; Lucas Gómez, responsable territorial de Libres del Sur; Gastón Gómez, secretario de bloque legislativo de Libres del Sur; Christian Arquez, del Partido Socialista y ´por Lourdes Magarzo, de la Corriente de Acción Solidaria.

Durante el contacto con los vecinos Masso manifestó que "hoy leía un informe sobre la provincia de Tucumán donde se mostraba que 6 cada 10 niños de la primaria no comprenden lo que leen. Habría que preguntarse porqué no lo comprenden. Si es por la malnutrición o por los problemas que puedan tener de vivir en un hogar con grandes limitaciones".

"Estas son las cosas que hay que cambiar en Tucumán, por eso queremos llegar al poder ejecutivo para transformar de una vez por todas esta realidad que nos interpela. Es nuestro deber darle a estos niños un futuro mejor que el presente que viven", acotó el parlamentario

Por otra parte, el legislador de Libres del Sur habló de la necesidad de resolver el problema habitacional en Tucumán al expresar que "una vecina nos hablaba de las necesidades del barrio y del programa Mi Baño. Nosotros creemos que más allá de esos programas que plantea en forma demagógica el Gobierno Nacional, tenemos que plantear un plan de emergencia habitacional para devolver la dignidad a 51.000 tucumanos y tucumanas que viven en condiciones infrahumanas. Que viven sin baño, hacinados, a la par de canales y aguas servidas, ahí donde no llega el Estado. Creemos que hay una responsabilidad mutua del oficialismo y de la oposición de Juntos por el Cambio, porque tenemos un candidato como el intendente Germán Alfaro que lejos de dar soluciones a la gente , solo se preocupa en las cuatro avenidas".

Para finalizar el candidato a Gobernador por el FAT y Libres del sur manifestó que "estas cuestiones nos dan fuerzas para no bajar los brazos y continuar esta carrera al 14 de mayo. Porque a Tucumán lo vamos a sacar adelante de la mano del trabajo genuino y una educación de calidad. Por eso vamos a seguir recorriendo la provincia, el interior y la capital. Porque creemos que no hay mejor encuesta que lo que dice la gente, porque en los números se puede decir muchas cosas. Todo se compra en Tucumán y Argentina, lo que no se compra es el afecto y eso lo percibimos de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de nuestros abuelos que valoran nuestro trabajo y compromiso los 365 días del año".