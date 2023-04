¿Hubo reconciliación entre la China Suárez y Rusherking?

La China Suárez confirmó su separación de Rusherking el pasado 6 de abril por medio de las redes sociales. Si bien ya habían surgido rumores sobre una posible crisis, a partir de ese día, las especulaciones en cuanto a los motivos comenzaron a ser cada vez más variados.

Inclusive también se habló de una mala relación entre la actriz y el cantante tras su ruptura. Sin embargo, este domingo Juariu encontró indicios de que podrían haberse reconciliado.

Las pruebas de una posible reconciliación entre China Suárez y Rusherking

"Paso por aquí para decir que La China borró el posteo de la separación", escribió Juariu en una Historia de Instagram. Luego, mostró algunos detalles que indicarían una posible reconciliación entre China Suárez y Rusherking.

La primera imagen que mostró fue la captura de un video del cantante donde la detective de los famosos muestra un piso y la segunda era una foto que había publicado la actriz, con un piso parecido.

Seguido a esto, Juariu mostró que la China Suárez estaba en el bowling del Hotel Sofitel así que seguramente investigará si hay indicios de que Rusherking también haya pasado por allí este fin de semana.

La China Suárez y Rusherking: Estefi Berardi reveló el verdadero motivo de la separación

Durante la mañana del lunes 10 de abril, en Mañanísima, la panelista Estefi Berardi contó por qué Rusherking habría decidido ponerle punto final a su historia de amor con la China Suárez: "A mí me dijeron que él habría sido quien terminó de tomar la decisión’’.

Y continuó sobre los verdaderos motivos: ‘’Tenían proyectos distintos, él estaba con su música, los viajes, las giras. La China tiene sus tres hijos, por ahí tiene un plan más familiar’’, aseguró la panelista.

Por otro lado, Pampito estuvo de acuerdo con su compañera y dijo: "Estás en lo cierto Estefi. Yo no digo que haya sido por este motivo el tema de la separación’’. En este contexto, hizo hincapié sobre que la China Suárez no era aceptada en el entorno íntimo del artista: ‘’Pero lo que me cuentan es que del entorno de Rusher no estaban tan contentos con la relación. Como estaban tan enamorados, a él lo veían un poco distraído de la carrera. O un poco en otra, como se dice ahora", cerró.

