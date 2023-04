La UOCRA acordó en paritaria trimestral una mejora del 22%

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, y la cámara empresaria de la actividad acordaron en la negociación paritaria trimestral una mejora salarial del 22%. La suba será en tres tramos, con posibilidad de revisión, según informó el gremio.

Los trabajadores de la Uocra percibirán de esa forma un aumento del 10% este mes, de otro 8% en mayo y del 4% en junio próximo, apuntó Martínez a través de un comunicado difundido por la organización sindical. El acuerdo salarial será sometido a revisión con la marcha del proceso inflacionario, indicó el gremio, que también convino con los empresarios avanzar en "el diseño de medidas directas de aplicación efectiva para promover la igualdad de género para contribuir de esa forma a la erradicación de las desigualdades y brechas laborales".

"El objetivo es erradicar las desigualdades y las brechas existentes en el ámbito laboral de la construcción. El sindicato aunará sus mejores y mayores esfuerzos para lograr acuerdos y consensuar herramientas transformadoras, identificando necesidades de adecuación y actualización normativa sobre políticas de género, igualdad y diversidad, lo que implica la inclusión de la perspectiva de género", sostuvo el gremio.



Sindicalistas y empresarios ratificaron además que "el uso y abuso de drogas y sustancias psicoactivas es una problemática social que se proyecta sobre la vida de las personas, impacta en su trabajo, afecta su integridad y seguridad, rendimiento y desarrollo". Por lo tanto, convinieron en promover la generación de herramientas de forma conjunta para alcanzar "un ambiente laboral libre de consumo de drogas y/o alcohol".

Aumentos progresivos en corto plazo para paliar la inflación: esa parece ser la metodología de acción que promoverá el Gobierno nacional para que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Sin poder garantizar el cumplimiento de los formadores de precios y pese a que consideran que pronostican una tendencia a la baja, Raquel "Kelly" Olmos expresó el cambio de postura del Ministerio de Trabajo con respecto a las negociaciones paritarias.

“Hay que reducir los plazos de las paritarias para que no se afecten los salarios con esta inflación", sentenció la ministra de Trabajo, y aseguró que "desde mi cartera estamos habilitando todos los pedidos de revisión". "El salario no puede ser la variable de ajuste", reiteró, aunque consideró que "no es con más nominalidad que se resuelve la inflación".

Fuente: Ámbito