Carina Zampini mantuvo un largo silencio desde el 11 de marzo de 2022 día que se conoció una de las noticias más tristes para el mundo del espectáculo y la música: la muerte de Gerardo Rozín, su amigo y con quien compartió la conducción de Morfi.

Este viernes la actriz y conductora visitó a los Socios del Espectáculo en donde promocionó su nuevo programa Pasaplatos, que iniciará el próximo lunes en la pantalla de El Trece. También le hicieron un homenaje en el segmento Los Escandalones de Rodrigo Lussich, en el que se hizo un recorrido por toda su carrera y, en un momento, la actriz no pudo evitar las lágrimas cuando recordó su paso por el programa de Telefe y, en consecuencia, la muerte del periodista y productor televisivo.

Cómo llegó a la conducción

“Es fuerte. Lo de la conducción fue algo que me llegó, pero tampoco fue buscado de una manera estratégica. Yo no soy una persona estratega, de por sí en nada en mi vida. Y se dieron así las cosas, por distintas razones. Yo todavía estaba contratada por Telefe, no había ficciones para hacer, había que esperar y me ofrecieron conducir”, comenzó diciendo la actriz cuando le consultaron por esta nueva faceta artística que viene encarando desde hace años.

Por su parte, Zampini sumó: “Y fue Gerardo el que pidió que lo acompañara en el programa, tras ver un piloto”. Al escucharla, Paula Varela, panelista del ciclo le dijo: “Y tuviste un gran maestro, eso es muy importante también”.

Las palabras de Varela emocionaron a Carina quien no pudo evitar las lágrimas. “Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo, porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”, reconoció Zampini.

“Cuando falleció Gerardo, vos fuiste una de esas voces que buscamos los medios y decidió no hablar, no formar parte de los compañeros que hablaban. ¿Qué fue lo que te pasó?”, le preguntó Adrián Pallares sobre la decisión que tomó.

En tanto, Carina explicó con sinceridad: “Si ustedes miran mis redes sociales, yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real. Y las redes sociales, para mí, cuentan otra cosa. Por eso no puse nada ahí”.

“Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás”, contó y cerró firme sobre el tema: “La verdad es que es gratamente sorprendente la forma en la que él, con todo lo que significa, transitó y se preparó para lo que sabía que era inevitable. Y se ocupó de preparar a los demás”.

La conductora encarará un nuevo programa por la pantalla del Trece

Pasaplatos

¿De qué tratará Pasaplatos? El ciclo se emitirá a partir del próximo lunes a partir de las 14.30. Carina ocupará el rol de conductora y estará al frente del nuevo ciclo en donde participarán grandes figuras de la cocina. Serán 16 participantes profesionales del país. Además estarán Pablo Massey y Juan Gaffuri, quienes seleccionarán a los ganadores.

La competencia consiste en que un grupo deberá elegir a sus profesionales sin conocerlos, solo podrán guiarse por sus preparaciones. Luego se dividirá en dos grupos de cuatro cocineros que tendrán como objetivo preparar un mismo plato en 20 minutos y presentarlos.

Allí los jurados tienen 3 posibles decisiones: En esta instancia, pueden darse tres potenciales escenarios: “si uno de los dos jurados levanta la palanca de aceptación y se descubre quién era el participante pasa a integrar su equipo. En el caso de que los dos aprueben el plato, el participante deberá elegir a qué equipo se sumará”, le confirmaron a Teleshow desde la producción del programa.

“Otra posibilidad es que ninguno de los dos chefs apruebe la preparación, en ese momento el participante queda eliminado de la competencia”. Finalmente se armarán los grupos de 16 concursantes y competirán hasta la final hasta revelar quién será el verdadero ganador del certamen.