Maypi Delgado fue mamá de India con su ex novio

A tan solo un mes de haber anunciado su embarazo, Maypi Delgado confirmó su separación de Matías Ricciardelli. Sin embargo, aunque ya no como pareja, ambos siguieron unidos a la espera de India, quien llegó al mundo este sábado a la mañana. La modelo, quien había ido compartiendo en su cuenta de Instagram las distintas etapas de su gestación, ya lo había adelantado el viernes a través de una de su historias, en las que se despidió de su panza.

Emotiva despedida

“Mañana 1/04 a las 10.30 aproximadamente nace @indiaricciardellidelgado. Llega una nueva india a este mundo. Qué locura ver esta foto y saber que mañana todo cambia...es reeee loco. Con la incertidumbre del parto vaginal que puede ser en cualquier momento lo vivís distinto, pero ahora que se fecha y hora en que voy a conocer al amor más grande de mi vida...¡es muy fash! Lloro, me río, abrazo a Flaqui, les hablo a ella y a India...mMe despido de esta etapa...vuelvo a llorar. Qué fuerte”, escribió.

El mensaje de Maypi en Instagram antes de dar a luz

Y siguió: “Gracias por acompañarme siempre. Tengo amigas y familia que valen oro, a Maty y su familia que logramos armar algo muy lindo también...Y a todos ustedes del otro lado de esta red que son lo máximo”.

De muy buen ánimo, la modelo fue compartiendo su llegada a la clínica, cargada de bolsos y ya con el cochecito para la salida de su bebé. Pero luego fue el padre de la recién nacida el que confirmó que la pequeña ya había llegado al mundo con una foto en la sala de parto a la que acompañó a Maypi para recibir a India. Allí se podía ver a la flamante mamá con la niña en brazos y a todo el equipo médico que la asistió.

Minutos más tarde, Delgado se encargo de subir la primera foto amamantando a la beba, ya limpia y vestida con un mono rosa y un gorrito al todo. Y dejó que su sonrisa hablara por ella.

La primera foto de Maypi amamantando a su hija India

“Creo que ya hace siete años, o seis, desde que arranqué la búsqueda de un bebé. Por distintas razones nunca se dio, me hice miles de estudios, también hice tres tratamientos de fertilidad para poder quedar, y nada...Después de soñarlo tanto, arranqué la búsqueda por el lado de hacer un tratamiento sola, siempre quise ser mamá”, había expresado Maypi en extenso posteo que publicó a mediados de octubre.

Y continuó: “Mientras empezamos una relación con Mati, me llegó la sorpresa de quedar embarazada en cuatro meses de noviazgo, de locos. No fue buscada, pero sí muy, muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él como yo, creía que yo no podía quedar. Pero India nos eligió a ambos como sus papás, a pesar de que no éramos una pareja consolidada y, con este proyecto, ella llegó para movernos el piso. De repente nuestra vida enloqueció: yo moría de felicidad y ya quería comprar todo, tener todo (cual primeriza, ansiosa desde el primer día que me hice el Evatest), no me juzgo tampoco. Es que lo deseaba tanto que fue lo que me pasó”.

Lo cierto que es que su pareja no estaba en la misma sintonía. “No me di cuenta que del otro lado había alguien más que no lo estaba viviendo como yo y no estaba preparado. Lamentablemente nos costó la relación...(quiero aclarar que el papá en ningún momento me dijo de no seguir con el embarazo), pero lo superó y un día ya no era sostenible la relación. Yo la estaba pasando bastante mal y él obvio que también, porque su idea nunca fue hacerme daño”, puso.

Y aclaró: “Hoy ya separados lo entiendo, y entiendo que este fue el gran sueño de mi vida y no era lo mismo para él. Entendí que necesitaba tiempo para darse cuenta y caer en todo esto”, destacó. Y detalló cómo siguió adelante: “Es muy difícil la decisión de ser padres separados, y tampoco ni él ni yo sabemos si esto va a ser así siempre. Pero hoy es lo mejor. Yo me vine a vivir a Mar del Plata porque es donde tengo mi familia, amigas, mi gente y mi departamento chiquito que alquilo, pero vamos a estar bien”.