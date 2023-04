El Gobierno admitió haber fracasado contra la inflación

Exactamente un año y un mes después de que Alberto Fernández le declarara la guerra a la inflación, y luego de que el Indec informara que los precios aumentaron en marzo un 7,7% en promedio, desde el Gobierno salieron este sábado a reconocer el fracaso: “Pensábamos que en el último trimestre del año pasado lo íbamos logrando, no fue así”, dijo el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El viernes, el Indec informó que en marzo se alcanzó la cifra más alta de inflación desde el inicio del Gobierno del Frente de Todos. En lo que va del 2023, el acumulado da 21,7%, y la variación interanual, es decir, en los últimos 12 meses, fue del 104,3%.

“Claramente no es el resultado de inflación que esperábamos, ni va en el sentido del esfuerzo que venimos sosteniendo para encontrar un sendero descendente. Nadie puede estar contento, menos nosotros, con este indicador de inflación”, dijo este sábado Rossi en declaraciones a Radio 10.

El jefe de ministros intentó argumentar las razones “técnicas” de la escalada inflacionaria: “Tenemos una inflación que viene viajando a un ritmo alto. Cuando a ese viaje se le suman cuestiones estacionales, claramente termina generando un número de estas características que lo único que hace es interpelarnos para ir en busca de ese sendero descendente. Pensábamos que en el último trimestre del año pasado lo íbamos logrando, no fue así en el primero, en el segundo, ni en el tercer mes del año”.

En diciembre la inflación mensual fue del 5,1%. En enero subió a 6,0% (con fuerte impacto en los precios de los alimentos, que aumentaron un 9,8%). En febrero, volvió a subir a 6,6%, y en marzo finalmente a 7,7%.

“Nosotros tenemos una valoración de lo que sucedió en enero. En la primera quincena de enero los precios se movían al mismo nivel que diciembre y noviembre, y después en la segunda quincena empieza una aceleración de precios a partir de que el mercado toma nota del efecto negativo que iba a tener la sequía sobre las reservas”, opinó Rossi.

El jefe de Gabinete también ensayó un intento de defensa del ministro de Economía, Sergio Massa -que continuó este sábado con su gira por EE.UU.-, y afirmó que un “intento de corrida devaluacioncita” viene acompañando la gestión del funcionario desde que asumió.

Rossi reconoció que “el salario quedó desfasado” y que el Ejecutivo está “estudiando medidas”, pero evitar dar detalles y afirmó que corresponde a la cartera económica definirlas. “Entendemos el dolor que genera al conjunto de la sociedad, sobre todo en los sectores populares y da muchísima bronca que suceda en nuestro gobierno”, sostuvo.

“Somos peronistas, nuestro objetivo es generar trabajo y que sea bien remunerado, de manera que los argentinos vivan bien. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir dando la pelea junto al ministro de Economía”, agregó.

Desde otros sectores

El viernes, luego de que el Indec informara la inflación de marzo, la oposición, desde Juntos por el Cambio, pasando por el peronismo disidente, hasta los libertarios salió a cruzar al Gobierno.

“Si una señora que sale del supermercado, se encuentra conmigo y me critica porque no le alcanzó para llenar el carrito, lo único que tengo que hacer es pedirle disculpas. Ahora, lo que no puedo admitir es que los que me critiquen sean los que generaron el problema que nos trajo hasta acá”, contestó Rossi, contra los referentes de Juntos por el Cambio.

El jefe de ministros también ratificó su postura y volvió a asegurar que si la oposición llega al poder en diciembre traerá más inflación. “Cuando lee lo que dicen claramente lo único que propone es más devaluación, más inflación y más pobreza. Sacar retenciones, unificar tipo de cambio. Eso es más devaluación. Van a duplicar inflación, triplicar pobreza”, vaticinó.