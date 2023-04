La interna política en Boca está escalando. En un año electoral, las propuestas se esgrimen desde todos lados, pero la última postulación sorprendió a todos: Rafael Di Zeo, histórico barrabrava del Xeneize aseguró que no ve con malos ojos meterse en la vida diaria y dirigencial del club de la Ribera.

Si bien ya hay algunas propuestas firmes, el histórico referente de la barra brava de Boca rompió todos los esquemas con su candidatura. “Me gustaría ser dirigente de Boca, ¿por qué no?”, soltó en diálogo con el medio C5N.

Además, Di Zeo no tendría problemas de competir en las elecciones y se mostró con fe de poder disputar en las urnas ante cualquier candidato actual. “Le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también. ¿Presidente? Mmm, no sé. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, olvidate”, dijo.

Y agregó: “Si lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo en la tribuna, como no lo voy a hacer en el club, que es más fácil. Si se dieran los términos, me encantaría participar en estas elecciones. Me van a llamar el día que se den cuenta que si quiero jugar, tengo muchos votos. A todos los muchachos de La 12 les encanta la idea”.

Lo cierto es que esta nueva propuesta abre un nuevo espacio en la política interna de Boca y estas declaraciones no pasaron inadvertidas para nadie. ¿Se podrá?

Rafael Di Zeo no cree que Mauricio Macri vuelva a ser presidente de Boca

La reaparición mediatica de Rafael Di Zeo se dio tras el vencimiento del derecho admisión que le prohibió ingresar a la Bombonera durante seis años. Ahora, el histórico referente de la barra brava del Xeneize recuperó su lugar en la tribuna y habló de la interna política que se vive en este año electoral para el club.

Por supuesto, dentro de la vida dirigencial del equipo azul y oro parece haber dos grandes postura: Juan Román Riquelme y Mauricio Macri. Al respecto de este tema, Di Zeo contó su mirada y tuvo una postura particular sobre el regreso del expresidente.

“¿Macri? Yo hablaba poco con él, hablaba más con sus segundos. No sé porqué, cada uno sabe lo que quiere y lo que hace”, afirmó en diálogo con C5N. Y agregó: “Que Macri quiera volver está dentro de lo normal, lo que no veo es que una persona que ya fue presidente de Boca, que bien o mal hizo lo que le salió, que fue Jefe de Gobierno y Presidente de la Nación... Bajar otra vez abajo, no lo veo, pero en los pergaminos hablo”.

Rafael Di Zeo volvió a la Bombonera tras sus causas penales

Rafael Di Zeo está asociado al mundo de las barras bravas desde tiempo inmemoriables. Tanto, que se volvió famoso en el plano internacional.

Sin embargo, el jefe de la barra de Boca estuvo desde el 2017 alejado de la tribuna de la Bombonera por un derecho de admisión que finalizó este año. Por eso, sin perder más tiempo, Rafa recuperó su lugar y ante Colón, el pasado 9 de abril, ya estuvo en su paraavalanchas detrás del arco que da a Casa Amarilla.