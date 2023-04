Pablo Migliore y Mario Pergolini cruzaron a Riquelme

Pablo Migliore, exarquero de Boca, y Mario Pergolini, exvicepresidente de lclub, apuntaron contra Juan Román Riquelme, quien se refirió al presente futbolístico del equipo, la elección de Jorge Almirón como entrenador y destacó el desempeño de algunos futbolistas.

En una historia de Instagram, Migliore expresó, sobre los elogios del actual vicepresidente de Boca a Guillermo “Pol” Fernández: “Alguna vez Riquelme me dijo `soy el único pelotudo que juega gratis´. Alguna vez Riquelme me dijo `Jesús Méndez es el mejor jugador del fútbol argentino´. Alguna vez Riquelme me dijo `Ramírez juega siempre bien´”.

“Ahora dice `Pol Fernández es el jugador más inteligente del país´. Ahora dice que ` Villa es el mejor del país y que nos ha regalado tantos títulos´. Me cuesta creerle a Román y explico. No sé si jugó gratis, sí sé y estoy seguro que no es pelotudo”, escribió el exarquero y boxeador.

En esta línea, el campeón con Boca del Clausura 2006, la Recopa Sudamericana 2006 y la Copa Libertadores 2007 sumó: “Jesús Méndez, muy buen jugador, no pudo complacer la original afirmación de JRR. Ramírez, otro buen jugador, lo ha desmentido en la práctica y también con humilde reconocimiento de su baja producción. Villa, cuando decidió operarse, Boca estaba cuarto o quinto, entró Langoni y salió campeón Boca. No voy a decir `Langoni nos regaló un título´. El fútbol es un juego de equipo y aún los determinantes no ganan solos, no es sano caer en los personalismos”.

A lo último, el ex entrenador de Fénix, que se candidateó para dirigir al “Xeneize”, remarcó qué errores cometió -según él- Riquelme en Boca: “Las pocas veces que JRR decide hablar, debiera haber una voz respetuosa que pregunte ciertas cosas que Riquelme voluntariamente no dice. No se dio cuenta él (tampoco Angelici) que Molina podría ser el marcador de punta de la Selección campeona del Mundo??? No corresponde reconocer la utilidad que tendrían Izquierdoz y Licha López en el plantel??? Román, como dije antes, no creo que seas pelotudo, pero tampoco creo que lo sea el hinchada de mi amado Boca Juniors”.

Mario Pergolini también atacó a Juan Román Riquelme

Por otra parte, Pergolini, ex vicepresidente primero de la actual Comisión Directiva, volvió a apuntar contra los dirigentes luego de que se confirmara que la agrupación de Riquelme puede presentarse a las elecciones.

“Una CD que se juntó 12 veces en cuatro años. El 50% obsecuentes y el otro 50% con miedo a vaya a saber qué. Aprobaron una nueva agrupación después de casi 20 años para alguien que actualmente es directivo. Más que directivo”, posteó en sus historias de Instagram. “Es momento de comenzar a hablar YA de qué queremos realmente para el futuro. No es oposición porque sí, es por lógica. Despertemos antes de que nos acuesten de nuevo”, añadió.

Este panorama se originó luego de que Riquelme destacara a “Pol” Fernández como el “jugador más inteligente del fútbol argentino” y llenara de elogios a Sebastián Villa y Frank Fabra, quienes son observados de reojo por los simpatizantes del elenco de La Ribera.

“Pol Fernández es una estrella, es el jugador más inteligente del fútbol argentino y está entre los dos o tres mejores. Villa también, sigue siendo el mejor del país, lo demuestra cada partido. Nos ha regalado tantos títulos y tantos partidos buenos. Somos afortunados de tenerlo con nosotros, lo tenemos que disfrutar mucho y tener paciencia”, declaró para el canal de YouTube oficial.