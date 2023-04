San Martín de Tucumán enfrenta esta tarde a Flandria con la ilusión de confirmar la remontada. El cotejo se juega desde las 15.30 y es transmitido por TyC Sports Play.

La Primera Nacional lleva jugadas 11 fechas. Ambos tienen un andar irregular en el campeonato. San Martin cuenta con 14 unidades, mientras que Flandria lleva 10. El conjunto de Ciudadela se reforzó con el objetivo de tan ansiado regreso a primera división y todavía no encuentra el rumbo. El árbitro del encuentro es Sebastián Martínez.

El equipo del "Santo"

🔴⚪️ #PrimeraNacional



Equipo confirmado 📋



Esta es la formación de San Martín para visitar a Flandria.



⚽️ #VamosCiudadela pic.twitter.com/U7IOcSbC9B — Club Atlético San Martín (@CASMOficial) April 15, 2023

Las bajas del Santo

Desde el cuerpo médico del Santo informaron que Juan Orellana presenta un síndrome febril con resultados de laboratorio positivo para dengue.

El cuerpo médico además informó que Agustín Colazo, Iván Molinas, Ismael Quilez, Gervasio Núñez, Matías Kabalin y Nicolás Sansotre continúan la rehabilitación con buena evolución.

Estadísticas

En el torneo, Flandria viene de perder ante Nueva Chicago por 1-0 mientras que San Martín de Tucumán viene de ganar ante San Martín de San Juan por 4-1.

Flandria es equipo que no viene bien en el campeonato, no será sencillo. El “canario” es uno de los clubes con menor presupuesto de la Primera Nacional. Se armó con la idea de no sufrir con el descenso (algo con lo que había sufrido casi hasta la última fecha de la pasada temporada).

Ficha del partido