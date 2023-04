Este sábado 15 de abril, se desarrolló una audiencia multipropósito en donde la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes III, encabezada por Carlos Saltor, solicitó controlar la legalidad de la aprehensión, formalizar la investigación, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un joven de 25 años, por un hecho delictivo que habría protagonizado ayer viernes 14 de abril.

Luego de presentar las evidencias recogidas en el marco de la incipiente investigación, la auxiliar de fiscal Ana Heredia le endilgó al imputado ser presunto coautor del delito robo agravado por cometerse con arma, en grado de tentativa. “Estamos ante un hecho grave y violento, con la selección de una víctima mujer, que salía a primera hora desde su hogar a su lugar de trabajo, sucediendo a plena luz del día, y se aprovechan de la superioridad numérica, siendo dos hombres quienes planean este hecho, circulando en una motocicleta, lo que facilitaba su huida, impacta ver en el video, como el imputado actúa con total desprecio por la vida de la víctima, dejándola inconsciente en el pavimento”, alegó Heredia.

A continuación, la funcionaria demandó que se ordene su prisión preventiva por el término de treinta días para resguardar el proceso. Al resolver, el juez hizo lugar al requerimiento del MPF y dispuso dicha medida.

La acusación

El 14 de abril a horas 07:35 aproximadamente, la víctima salió de su domicilio en su motocicleta Honda Wave 110cc, para dirigirse a su lugar de trabajo. Al llegar a calle San Luis casi esquina Alsina, fue interceptada por el imputado y una persona más, aún no identificada, quienes se movilizaban en una motocicleta de bajas cilindradas color azul, y previa división de tareas y acuerdo de partes, el encartado se bajó de la moto y esperando que la víctima se encontrara cerca, se abalanzó rápidamente hacia el medio de la calle colocándose delante de ella con el fin apoderarse del rodado. La víctima advirtió la situación y pudo observar que el sujeto intentaba sacar algo de su cintura, por ello aceleró su marcha intentando escapar, pero colisionó con el imputado lo que provocó su caída al pavimento y pérdida de conciencia. El sujeto de 25 años, se puso rápidamente de pie, se apoderó ilegítimamente de la motocicleta y una riñonera que contenía un celular y una billetera, que se encontraba bajo el asiento de la moto, y junto a su consorte de causa se dieron a la fuga cada uno en una motocicleta. Sin embargo, el delincuente no pudo concretar su cometido, ya que en su fuga fue observado junto a su cómplice, mientras empujaba la moto por un ocasional transeúnte, quien dio aviso a personal policial de la Patrulla Motorizada, los cuales iniciaron un recorrido donde escucharon el sonido de un alarma activada, y así encontraron al acusado intentando forzar el arranque de la moto, ya que la motocicleta de la víctima, apaga el motor cuando se aleja de su dispositivo, por lo que luego de una persecución donde el imputado se tiró el arma de fuego tipo revolver marca Colt, con su cacha de madera color marrón claro, lograron reducir y aprehender al imputado. La víctima recuperó la motocicleta, pero no la riñonera con sus pertenencias.