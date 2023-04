Diablito Etcheverry: "A veces siento la presión de la gente"

La gran figura de la Selección y del Sudamericano Sub 17, se sinceró al detallar como asimilar las expectativas que tiene el público argentino sobre él

Claudio Diablito Echeverri nuevamente tuvo una destacada actuación en la selección argentina para sellar un nuevo triunfo ante Venezuela en el Sudamericano Sub 17, lo que le permitió a los dirigidos por Diego Placente quedar un paso más cerca de conseguir el boleto al Mundial. Una vez finalizado el partido, el joven de River Plate brindó una sincera reflexión sobre la presión que recibe por parte del público.

“Estoy muy tranquilo. Ayer hablé con mi familia sobre este tema porque me pasan muchas cosas siendo tan chico. Como que siento mucha presión de la gente y tengo que convivir con eso. A veces me estresa o me cansa, por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que la verdad que es un montón, pero estoy muy bien acompañado. Estoy muy contento también”, reconoció el futbolista que saltó a la fama incluso antes de iniciar su etapa en juveniles. En 2017, durante un torneo en Europa, el enganche fue la gran figura del Millonario y en las redes sociales rápidamente se hicieron virales sus cuatro goles a la Juventus de Italia. “Ayer estaba un poco bajón por ese tema porque hay mucha expectativa hacia mí, porque uno se pone a pensar y dice ‘tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí’, pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y darle lo mejor al equipo”, sostuvo el chico que cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram.

Lo que se le viene a la Selección

Con la victoria por 2 a 1 ante la Vinotinto la Albiceleste lidera la Fase Final del Sudamericano Sub 17 con seis unidades junto a Ecuador y Brasil (los cuatro primeros obtendrán un boleto, al Mundial). “Fue un partido muy difícil, contra un rival muy difícil también. No jugamos como lo hicimos siempre porque nos presionaron arriba. Pero conseguimos un triunfo muy importante”, manifestó el chico que lució el brazalete de capitán ante Venezuela. Santiago López, de Independiente, fue el autor de los tantos de Argentina.

El próximo desafío de la Sub 17 será el lunes 17, cuando se mida con Paraguay, conjunto que cayó en sus dos presentaciones y con quien igualó en la última jornada de la primera fase. Luego, el jueves 20, chocará ante Ecuador y cerrará su participación el domingo 23 en el clásico ante Brasil.

Fuente: Infobae