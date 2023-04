Si de eventos deportivos de lujo se trata, este sábado tiene de sobra. La receta indica reservarse el mejor lugar frente a la pantalla y desde allí seguir un día que tendrá a Lionel Messi en un partido determinante en el PSG, al Boca de Jorge Almirón con su primer partido en la Bombonera y fútbol alrededor del mundo con argentinos, además de un polideportivo cargado con tenis, rugby, básquet y mucho fierro.

El ritmo de partidos en la Liga Profesional sigue siendo frenético, y tras la fecha entresemana los clubes seguirán acumulando partidos. De ellos, el más convocante del día será el que enfrentará a Boca y Estudiantes, en el que el equipo xeneize intentará levantarse de la accidentada caída frente a San Lorenzo en el debut del director técnico Jorge Almirón. En la antesala, se presentará otro de los destacados animadores del torneo, Defensa y Justicia, que recibirá a Instituto. Los demás cruces del día no son como para desdeñar: Gimnasia vs. Belgrano y Huracán vs. Argentinos.

En el Viejo Continente, los reflectores estarán puestos en París, donde Paris Saint-Germain, encabezado por Lionel Messi y Kylian Mbappé, jugará un partido crucial para despedir la temporada con un trofeo: recibirá a Lens, su escolta en la Ligue 1, de Francia. El capitán argentino es uno de los campeones del mundo que se desempeñarán este sábado. En la Premier League habrá un enfrentamiento entre Enzo Fernández, de Chelsea, y Alexis Mac Allister en Brighton, al mismo tiempo que Cristian Romero representará a Tottenham Hotspur ante Bournemouth, y antes hará lo propio Emiliano Martínez con Aston Villa, frente a Newcastle. En la Serie A, Lautaro Martínez tratará de romper su sequía cuando Inter reciba a Monza, y en España Guido Rodríguez y Germán Pezzella afrontarán con la camiseta de Betis el desafío que planteará Espanyol.

Por fuera del fútbol, pero también en Europa, tendrán lugar las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, el primero en polvo de ladrillo: Jannik Sinner vs. Holger Rune y Andrey Rublev vs. Taylor Fritz. Francia vivirá otra fecha de su Top 14, en la que Racing 92, el conjunto de Juan Imhoff, será local ante Bordeaux Bègles, el de Guido Petti Pagadizábal, Santiago Cordero y Pablo Dimcheff, y Monpellier será anfitrión de Castres, que cuenta con Benjamín Urdapilleta. La Premiership verá actuar a Northampton Saints contra Saracens, en el que se desempeña Eduardo Bello. Y en el país se reanudará el Top 12 de URBA, con Hindú vs. Alumni y Belgrano vs. SIC como los duelos más destacados en la fecha. Y también en suelo argentino, se desarrollará la prueba de clasificación de la 4ª fecha de Turismo Carretera, en El Calafate.

Agenda deportiva del sábado 15 de abril

Liga Profesional

16.30 Defensa y Justicia vs. Instituto. TV: TNT Sports

19 Boca vs. Estudiantes. TV: ESPN Premium

19 Gimnasia vs. Belgrano. TV: ESPN y TV Pública

21.30 Huracán vs. Argentinos. TV: TNT Sports

Primera Nacional

15.10 Morón vs. Almirante Brown. TV: TyC Sports

Ligue 1

Ligue 1 12 Stade Rennais vs. Stade de Reims. TV: Star+

16 PSG vs. Lens. TV: Star+

Premier League

8.30 Aston Villa vs. Newcastle United. TV: ESPN

11 Chelsea vs. Brighton and Hove Albion. TV: ESPN

11 Everton vs. Fulham. TV: Star+

11 Southampton vs. Crystal Palace. TV: Star+

11 Tottenham Hotspur vs. Bournemouth. TV: Star+

11 Wolverhampton Wanderers vs. Brentford. TV: Star+

13.30 Manchester City vs. Leicester City. TV: ESPN

10 Bologna vs. Milan. TV: Star+

13 Napoli vs. Hellas Verona. TV: ESPN3

15.45 Inter vs. Monza. TV: ESPN

Liga de España

9 Villarreal vs. Valladolid. TV: DSports

11.15 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad. TV: ESPN Extra

13.30 Real Betis vs. Espanyol. TV: DSports

16 Cádiz vs. Real Madrid. TV: DSports

Bundesliga

10.30 Köln vs. Mainz 05. TV: Star+

10.30 Bayern München vs. Hoffenheim. TV: ESPN 2

10.30 RB Leipzig vs. Augsburg. TV: Star+

10.30 Stuttgart vs. Borussia Dortmund. TV: Star+

13.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach. TV: Star+

Masters 1000 de Montecarlo

8.30 Andrey Rublev vs. Taylor Fritz. La primera semifinal. TV: ESPN 3

10.30 Holger Rune vs. Jannik Sinner. La segunda semifinal. TV: ESPN 3

URBA Top 12 de URBA

15.30 Rosario vs. CUBA. TV: Star+

15.30 Hindú vs. Alumni. TV: Star+

15.30 Buenos Aires vs. San Luis. TV: Star+

15.30 SIC vs. Belgrano. TV: Star+

15.30 CASI vs. Pucará. TV: Star+

15.40 La Plata vs. Newman. TV: ESPN 3

Top 14 de Francia

10 Racing 92 vs. Bordeaux Bègles. TV: ESPN Extra

12 Montpellier vs. Castres. TV: Star+

Playoffs de la NBA

14 Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets. El juego 1. TV: Star+

16.30 Boston Celtics vs. Atlanta Hawks. La apertura de la serie. TV: Star+

19 Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks. El partido 1. TV: ESPN 2

21.30 Golden State Warriors vs. Sacramento Kings. El primer enfrentamiento. TV: ESPN 2

Turismo Carretera

15 Prueba de clasificación en El Calafate. TV: DeporTV

MotoGP