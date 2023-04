Recientemente trascendió el escandaloso caso que envuelve a la agencia de viajes Turismo Felgueres, acusada de haber estafado a más de 250 clientes que pagaron viajes de ida y vuelta a Egipto y Turquía, entre otros destinos, para disfrutar en Semana Santa y en las semanas posteriores pero, sorpresivamente, sus paquetes fueron cancelados.

La mayoría de los damnificados advirtió la situación al momento que se acercaron al mostrador del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Turkish Airlines les notificó que no estaban registrados. En medio de la desesperación, estas personas se pusieron en contacto con la empresa dirigida por el mexicano Gerardo Berra, la cual dio aviso de que en las siguientes horas se les reintegraría el dinero invertido.



Esto no sólo no sucedió sino que, además, la compañía pareciera haber desaparecido de la faz de la tierra: no atienden sus teléfonos, la web dejó de funcionar desde este miércoles por la tarde y el empresario a cargo -además de eliminar su cuenta de Instagram- apagó su celular y se esfumó, en lo que pareciera haber sido una verdadera gran estafa.

En torno a esta situación, más de 200 expedientes fueron iniciados a raíz de las denuncias que los afectados realizaron tan pronto como se dieron cuenta de lo que estaba pasando.

Lo llamativo en este caso es que, de acuerdo a los testimonios de las víctimas de estafa, Gerardo Berra, CEO de la empresa de turismo estaría vinculado con Luzu TV, el medio de transmisiones vía streaming que pertenece a Nico Occhiato. De hecho, hay publicaciones en las redes sociales que confirman este nexo, dado que el conductor hace propaganda de la agencia de viajes e insta a los espectadores a embarcarse en la -ahora- penosa aventura de pagar para no viajar.

Por el momento, ni Occhiato ni Luzu TV se han pronunciado al respecto, aunque se espera que realicen algún tipo de descargo a la brevedad, entendiendo la gravedad de la situación que los involucra de algún modo.

Quién es Gerardo Berra, el dueño de la agencia de viajes que estafó a más de 250 clientes



El empresario mexicano llegó al país en 2015 para crear Turismo Felgueres, negocio que ahora abandonó repentinamente.

Se trata de Mario Gerardo Berra Rojo, de nacionalidad mexicana, que fundó la agencia dentro de la sociedad Luxury Travel Corp SRL.. Albiceleste por elección, el hombre de 28 años suele referirse a la Argentina como "su casa", ya que lo considera "un país único".

Su cuenta de Instagram solía ser @geraberra pero, como era de esperarse, ocurridas las estafas múltiples, decidió dar de baja su usuario en la red social de las fotos y desaparecer de la faz de la tierra. Además, borró todas las imágenes que lo vinculaban con su agencia, dejando únicamente los viajes que vivió como CEO y fundador de Turismo Felgueres.

Desde su empresa, ofrecían paquetes de vuelo y estadía por números irrisorios: "Estos valores son irreales para el mercado", sostuvo la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue), tras enterarse que los pasajes a Turquía y Egipto con 16 noches de hotel y tours incluidos costaban ni más ni menos que 2.200 dólares. Por supuesto, las víctimas de esta mentira no recibían ningún voucher ni comprobante que confirmara los aéreos.

De esta manera se ganaba la vida el empresario, que no reparaba en viajes por España, Turquía, Egipto, México, Países Bajos y hasta Qatar, donde se hizo presente para el Mundial que Argentina ganó a finales del 2022.

Con una vida llena de lujos, el mexicano acaba de tirar todo por la borda, tras estafar vilmente a más de 250 personas que, sin lugar a dudas, buscarán justicia luego de realizar las denuncias correspondientes que ahora tramitan en la Fiscalía Criminal y Correccional Nº56 de la Nación, a cargo del doctor Edgardo Orfila.