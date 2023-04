Lali Espósito, que ayer lanzó su nuevo disco, fue consultada por los Premios Gardel a los que no fue nominada y contestó con ironía y humor.

Esta semana se dio a conocer la lista de nominados en los Premios Gardel 2023 y la ausencia de Lali Espósito llamó poderosamente la atención de la propia artista, quien sin dudas está transitando un explosivo presente musical, luego de presentarse en un estadio de Vélez repleto y de lanzar su quinto disco, llamado Lali.

Siempre sincera, la cantante fue consultada por el tema y opinó a fondo en nota con Intrusos. "Se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Gardel. ¿Cuánto te importan los premios? Vos no estás nominada y toda la gente dice 'Lali es la diva del pop'", le preguntó Guido Záffora.

"No estoy nominada", dijo Lali, seria. Acto seguido, hizo gala de la ironía y del humor: "No sé si este disco llega a ser tan pop como Muchachos de La Mosca. No sé si estoy llegando a ese pop".

Hecha la humorada, Espósito amplió su respuesta: "Pero son nuestros premios. Yo soy muy respetuosa y siempre lo he sido con los Premios Gardel, sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia, públicamente, y sigo pensando de esa manera".

"Al final, al ver una nominación, uno puede decir 'qué rari esto'. Pero es lo que se vota y eso no es definitorio en términos artísticos", expresó Lali, súper sincera.

"Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo de música para hacer. Después estará quien lo considera o no. Al final es súper subjetivo", continuó.

"Es rari el mundo premios. Cuando te toca, lo disfrutas; y cuando no, te quejás. Y para eso estamos. ¡Viva el pop, Capif!", finalizó Lali, con humor y corriéndose de cualquier polémica, en pleno lanzamiento de su quinto álbum.

Fuente: Ciudad Magazine