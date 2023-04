Ulises, hermano de Natacha Jaitt, confirmó en sus redes sociales que se activó el celular de su hermana, que murió en la madrugada del 23 de febrero de 2019, en un salón de eventos en la zona de Benavídez. Desde ese entonces, su familia insiste en que su muerte no fue a causa de una sobredosis.

"Se activó el Telegram del teléfono de Natacha!! Les cuento que el teléfono está en la Justicia. ¿Qué estarán haciendo?", anunció Ulises, desde su cuenta de Twitter.

Más tarde, habló con Socios del Espectáculo y confirmó la información: "Es impactante, te remueve. Es rarísimo, no deja de ser una señal que hay que hacer Justicia por Natacha. Vamos a pedir explicaciones a la Justicia de cómo puede ser que se active el Telegram cuando ellos tienen en celular. ¿A quién quieren cubrirle el culo? Esta Justicia es corrupta, está violando a Natacha muerta".

"La causa es un desastre. Corrupción por donde la mires, ahora hicimos una denuncia nueva. Tenemos un testigo para declarar y no lo llaman. Está cajoneado, la bajada de línea es que Natacha se murió por sobredosis”, se quejó Ulises.

Lo cierto es que el teléfono celular y la tablet de la modelo quedaron en manos de la Justicia desde el día de su muerte, pero no habían podido desbloquearlos.

Finalmente, una empresa de seguridad internacional pudo acceder a los datos, teniendo en cuenta que en los últimos días se volvió a hablar del tema por la famosa lista de supuestos pedófilos que había presentado la mediática y en la que incluyeron a Jey Mammón, aunque en realidad el conductor no estaba incluido por Natacha.

"Ocurre cuando las redes de pedofilia son tema en la televisión. Ella investigaba incansablemente y manejaba información, y perdió la vida por eso", insistió Ulises, en declaraciones radiales.

"Es un número judicializado, eso es lo raro", analizó el hermano de Natacha, quien destacó que "no hay mensajes de texto o audio de WhatsApp porque el iPad no tenía instalada la tarjeta SIM necesaria para que funcione esa aplicación".

Mientras que el abogado de la familia, Alejandro Cipolla, aportó que "en un principio, los datos recopilados por la Justicia son 20 mil fotos y 370 videos, se pudo sacar solo una parte. Ahora el iPad queda en Gendarmería para la extracción restante y hasta que se pueda descifrar el código que la bloquea".

La muerte de Natacha Jaitt

El 23 de febrero de 2019 a los 41 años, fue hallada muerta en un salón de fiestas de Benavídez, partido de Tigre. El médico de la policía científica señaló que no presentaba signos de droga y la autopsia dispuso su muerte como una falla multiorgánica.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Israelita de La Tablada. Tras la muerte de Jaitt, su abogado Alejandro Cipolla señaló la posibilidad de que su cliente hubiera sido asesinada, dadas ciertas incongruencias sobre las circunstancias de su muerte en los informes respectivos.

En reiteradas ocasiones en sus redes sociales y en los medios que se lo permitían denunciaba los acosos que recibía y amenazas de muerte, por lo cual no dejaba pasar la oportunidad de recordarle a la gente que ella nunca se suicidaría, que si la fueran a encontrar muerta que no sería por sobredosis, que no sería suicidio, sino que la habrían matado.

A raíz de esto y su supuesto involucramiento, en forma de denuncias constantes, con 'gente poderosa' de distintos medios, existe la teoría popular de que ella fue asesinada.