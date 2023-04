El dólar blue cierra la semana a $400 para la venta

Tras alcanzar un nuevo récord, el dólar blue este viernes cotiza a $400 para la venta y $396 para la compra en las casas de cambio informales del microcentro porteño. En el arranque de la jornada anotó una baja de $1, pero pasado el mediodía subió y retomó la cifra inédita que alcanzó el jueves por la tarde.

El miércoles, el billete informal pegó un salto de $4 y batió el récord anterior ($397) que había anotado a finales de enero de este año y marca una suba semanal de 9 pesos, la más alta en un mes. "El dólar blue comenzó a mostrar los dientes", advirtió el analista financiero Salvador Di Stefano.

El mercado está a la expectativa del dato de la inflación de marzo 2023 que sale este viernes por la tarde y para el que las consultoras esperan sea mayor al 7%.

Ante una mayor inflación, aumenta también la presión devaluatoria en las cotizaciones oficiales para que su precio pueda acomodarse al del dólar blue o los dólares financieros.

Si bien, las operaciones del Blue son menores en comparación con otros mercados y se trata de un nuevo récord nominal, haber tocado los $400 representa un impacto psicológico en la sociedad y en los generadores de precios.

Otro punto a tener en cuenta es la tendencia a la dolarización propia de los años electorales, sobre todo por la incertidumbre que eso conlleva, lo que hace pensar que los dólares paralelos pueden seguir subiendo.

En 2021 se popularizó el pronóstico del legislador porteño Roberto García Morían, también conocido como el marido Pampita, que vaticinó un dólar a $400 para después de las elecciones de ese año. No obstante, su pronóstico fue para el dólar oficial y no para los dólares más libres, que suelen ser los que tienen una mayor cotización, dado que no están regulados.

Durante este mes, la divisa paralela sube $7. Sin embargo, si la cotización se extiende hasta enero, el resultado da un incremento de $54 (+15,6%) en los tres meses y medio de lo que va este año.

Mientras tanto, la brecha cambiaria sigue por debajo del 100% con el dólar oficial, a pesar del alejamiento. En el caso del tramo mayorista es de 85,8%, mientras que el sector minorista es de 80,4%.

Por lo tanto, el récord histórico real del dólar blue sigue siendo el de octubre 2020, cuando llegó a los $195, con una brecha cambiaria que se posicionaba entre los 130-140% para ambas operaciones oficiales.

Dólar blue histórico 2023

FUENTE: BAE Negocios