Inflación: la interanual se acerca al 110%

Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato de inflación de marzo: a las 16 horas la entidad publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el aumento del costo de vida del mes pasado.



En línea con la aceleración inflacionaria de los últimos meses, los analistas estiman que el IPC de marzo rondará el 7%, impulsado principalmente por aumentos en los sectores más básicos: alimentos y bebidas, tarifas de transporte y energía, indumentaria y educación.

Inflación de marzo: cuánto es el IPC según el INDEC



Luego del 6,6% de febrero -también impulsado por aumentos en los alimentos debido a la sequía- se espera que marzo continúe con el índice al alza que el IPC viene evidenciando en los últimos meses y que llevó al total interanual a superar la barrera del 100% (con 102,5%).

Para las consultoras privadas, el piso de marzo rondará en torno al 7%, el mayor pico mensual de los últimos siete meses: de ser así, el aumento de los precios en los últimos 12 meses será de alrededor del 107% y de un 21% en el primer trimestre del 2023.

Aunque se evidenció una leve desaceleración en el aumento de los alimentos y bebidas -el rubro esencial y uno de los más golpeados por la inflación- del 9,8% que midió en febrero, igualmente se calcula que las subas de este sector superaron al promedio inflacionario en marzo.



Los otros sectores que se espera que empujen el alto número de marzo son educación, servicios públicos (particularmente energía y transporte) e indumentaria por el cambio de temporada.

Tarjeta Alimentar: confirman la primera fecha de cobro con aumento

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación activará el martes 2 de mayo el primer calendario de cobro con aumento del 35% de la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) para las titulares de la Pensión no Contributiva (Pnc) ANSES por madre de siete hijos o más.



El quinto cronograma del año mostrará el retraso de un día a raíz del impacto del feriado del lunes 1° por el Día del Trabajador y que adquirirá una vez más el carácter de inamovible.

"Junto al presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, hemos tomado la decisión de hacer un aumento de la Prestación de la Tarjeta Alimentar en un 35% el monto que se destina mensualmente a las madres con niños de 0 a 14 años", anunció el martes la titular de la cartera de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz.

La medida será absorbida por 2.458.238 familias que podrán acceder a alimentos sanos, mejorar su poder adquisitivo y fomentar el consumo interno, según subrayó el presidente Alberto Fernández.



"Con hambre no hay libertad ni desarrollo posibles. Gobernar es generar igualdad", enfatizó el mandatario.

¿Cuánto se paga de la Tarjeta Alimentar con aumento?



Desde mayo 2023, los montos de la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) se incrementarán un 35%, lo que dejará un nuevo cuadro según las condiciones de acceso:

Familias con un hijo o hija de entre 0 a 14 años

$ 12.500

$ 17.000

Familias con dos hijos o hijas de entre 0 a 14 años

$ 19.000

$ 26.000

Familias con tres hijos o hijas y más

$ 25.000

$ 34.000

Tarjeta Alimentar: calendario de cobro de mayo 2023



Pensiones no Contributivas ANSES

Las titulares de la Pensiones no Contributivas (PnC) ANSES por madre de siete hijos o más. beneficiarias de la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar), cobrarán el nuevo haber con aumento del 35% desde el martes 2 de mayo y según la terminación del DNI.



DNI terminados en 0 y 1: martes 2 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 3 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 4 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 5 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 8 de mayo