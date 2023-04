En Lules, los casos y síntomas del dengue “son incontables”

En el Hospital Eliseo Cantón de Lules desde febrero, se empezaron a recibir los primeros casos del brote que se convirtió en una epidemia en la que ya no hay siquiera estimación posible de afectados. “Ya los casos son incontables. Es una crisis epidemiológica. Hay que juntar fuerzas con la sociedad para superarla”, afirma María Cecilia Pira, directora del nosocomio. “Necesitamos que la consulta sea oportuna, que no la demoren y que, por favor, la población no se automedique ante los síntomas de sospecha”, insiste.

Lo que más les llama la atención como profesionales, según resume la médica, es que el grupo de entre 17 y 35 años está teniendo mayor riesgo de complicaciones con la forma grave de la enfermedad, sobre todo las mujeres: ellas están consultando con decaimiento extremo y sangrado vaginal anormal (ginecorragia), que no coincide con el período.

“Nuestros números, por lo menos acá, donde arrancó todo en febrero, empezaron a bajar, pero es muy, muy poquito. Hay que ver cómo sigue”, añade.

Tanto en la ciudad de Lules, como en Mercedes o San Pablo, otro exingenio a menos de 10 kilómetros de distancia de sus vecinas, los residentes todavía no perciben esa diferencia. Basta andar por sus calles y preguntar, al azar, si sigue habiendo nuevos casos de dengue para escuchar que sí.

Sobre la avenida San Pablo Apóstol, acceso principal desde la ruta provincial 301, nueve personas, todas con barbijo, esperan en las sillas bajo el gazebo blanco para pacientes febriles en el hospital local.

A la salida, por la avenida y alrededores, la gran cantidad de pasacalles que promocionan candidaturas para las elecciones provinciales del mes que viene contrastan visualmente con la tranquilidad a media mañana en esta localidad.

En pleno brote de dengue, advierten escasez de repelentes

Aquí también, como en los demás municipios donde se instaló la epidemia, cuesta conseguir repelente. “Ayer nos entregaron 12 aerosoles y no alcanzó casi para nadie. La semana pasada, recibimos algunas unidades de repelente en crema, las más chicas, y ya no tuvimos productos”, aseguran las farmacias de la zona.

Respecto a esta problematica, recordemos que la hace días explicaron a Los Primeros que en las farmacias de San Miguel de Tucumán, donde hay igualmente faltante, las droguerías van asignando las unidades que reciben para atender la alta demanda de esta y otras provincias del noroeste, donde se extienden los casos de dengue y, asimismo, de chikungunya, ambas enfermedades transmitidas por la picadura de mosquito.

En la capital provincial, hay que recorrer en promedio diez farmacias para poder dar con un repelente. En los supermercados, directamente los repositores responden “No hay” ante la góndola vacía o en la que ya no prevén un lugar para ubicar ese producto, entre espirales e insecticidas.”.

“Con el dengue sabemos que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es evitar que los mosquitos nos piquen. En nuestras casas, como afuera, es fundamental el uso de repelente. Nosotros fabricamos uno de citronela y tenemos cantidad suficiente para proveer a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), policlínicas y hospitales –había manifestado el miércoles de la semana pasada el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, al recorrer la planta del Siprosa–. Por lo tanto, le queremos llevar tranquilidad a la población e incentivar también al uso de espirales y de tules de protección en cunas y coches de los niños”.