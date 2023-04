El futbolista protagoniza la campaña de equipaje “Horizons Never End” de la firma francesa y las nuevas fotos, desde un aeropuerto, recorren el mundo.

La influencia mundial de Leo Messi no tiene límites. Cada vez más vinculado a la moda, el campeón del mundo es modelo de su propia marca de ropa y cada ítem de lujo que estrena se agota en minutos. Además, en noviembre del año pasado fue furor al posar junto a Cristiano Ronaldo para Louis Vuitton. Ahora, la firma italiana eligió al argentino como protagonista de su nueva campaña.

El futbolista fue fotografiado con un look de lo más sofisticado en un aeropuerto. ¿Los detalles? Llevó un conjunto total black de remera, saco y pantalón ajustado, que completó con botas de cuero negras. Con aire despreocupado, posó las piernas sobre una valija estampada con la clásica logomanía de la casa francesa, creada por el diseñador Marc Newson. A su lado, un bolso de viaje y (cómo no) una pelota de fútbol a juego completaron la escena.

Con esta imagen -que ya superó los 300.000 likes a tres horas de su publicación en el Instagram de la firma- Louis Vuitton presentó su colección Horizons Never End, que evocando el espíritu de los viajes es un homenaje a la herencia de fabricación de equipaje de la Maison.

“En una serie de fotos tomadas por el fotógrafo y cineasta Glen Luchford, se captura a la leyenda del fútbol Lionel Messi en ruta a su próximo destino, acompañado por su maleta Horizon. Emblemática del legado de la Maison, la línea Louis Vuitton Horizon ofrece perspectivas sin precedentes y una libertad infinita”, comentaron desde la marca sobre esta colección, que incluye distintas piezas de equipaje en una amplia variedad de estampas y colores.

El posteo se llenó de comentarios y reacciones de admiración, dessde un “Tee amo”, hasta “Que hombre mi capitán” o “Encima el más facha”.

La opinión de Leo Messi y la reacción de Antonela Roccuzzo ante la nueva campaña

En un fashion film que se puede ver en el sitio web de la marca, Leo Messi reflexionó: “Horizon para mí significa mirar hacia el futuro, dejarme llevar por la imaginación, y volar con la imaginación. Pensar en lo que pueda llegar a venir, lo que pueda llegar a pasar, imaginar un poco todo”.

Además, se refirió a los productos de la línea: “Me encantan, no sólo por la estética sino por la comodidad, la manera de poder manejarlas, la facilidad que te da el poder mover la ruedita tan fácilmente. Siempre me encantaron y me gusta llevarlas”.

Como era de esperarse, las imágenes recorrieron todos los portales de moda internacionales y miles de usuarios compartieron las fotos. Antonela Roccuzzo, que siempre acompaña a su marido en cada nuevo proyecto, también publicó la campaña en sus historias de Instagram.