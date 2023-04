5 detalles de Bronca, la serie furor de Netflix

Es tal vez uno de los mejores estrenos del año. Se trata de la ficción Bronca (Beef su nombre en inglés) que cuenta con una temporada de 10 episodios de media hora que cuenta con una aprobación del 100% de críticas positivas según Rotten Tomatoes.

Bronca es de aquellas series que tienen un planteo original lleno de giros y subtramas que atraen a espectador y lo invitan a darle play al episodio siguiente. Estas son las 5 claves que hacen que esta ficción se postule para ser una de las mejores de este año, que luego de un día de furia salen a la luz las tormentas internas que cada uno libra en su mente.

Bronca comienza con el personaje de Danny (Steven Yeun) un hombre que trabaja por su cuenta haciendo todo tipo de arreglos en las casas que lo contratan. No tiene muy buena reputación por lo tanto su vida está llena de deudas con el banco y nunca llega a fin de mes. Un día como cualquier otro cuando sale de un local donde compró un electrodoméstico, tiene un altercado con otro auto. Así comienza una persecución por las calles en la que ambos conductores se llenan de bronca. La conductora del otro auto es la otra protagonista de la historia, Amy (Ali Wong) una mujer empresaria que vive en la opulencia y se será su contrapunto. Ambos están llenos de bronca por frustraciones propias que deberán dirimir mientras planean su propio plan de venganza.

La frustración

La famosa frase de “se sufre a los dos lados de las clases sociales” viene como anillo al dedo para esta historia. Mientras Danny intenta sobrevivir (donde se cruza con un replanteo sobre su fe) y comparte un departamento con su hermano, Amy lidia con una suegra abusiva, un marido amo de casa y una hija que tiene momentos de ansiedad que la alejan de su madre. Ninguno de los dos encuentra su lugar en el mundo y por el contrario quieren patear el tablero. De hecho, esta venganza que surge luego de este altercado, es su forma de expresar su bronca contenida dada por aguantar una vida que no desean.

La venganza

El espectador se pondrá de los dos lados del mostrador. Por un lado, va a necesitar que Danny se vengue de la manera más cruel de esta mujer que pareciera no tener ninguna necesidad ni problemas y por otros momentos va a desear que Amy pueda vengarse de este hombre que son su auto la llevó al límite de su paciencia. Es como si los dos tuvieran razón pero también ambos no la tienen y hacen cosas equivocadas que van complicando aun más las cosas. ¿Quién es el dueño de la verdadera revancha? Los dos. O tal vez ninguno. Y ahí es cuando Bronca se para en un lugar imparcial que invita a que se piense que las cosas no son tan blanco y negro.

Minorías

El sueño americano que tanto desean los inmigrantes apenas ponen un pie en Estados Unidos puede funcionar. O tal vez no. Acá se plantea con estos dos personajes que en este punto son antagonistas. Mientras Amy de ascendencia china logró triunfar en la vida, el coreano Danny se encuentra devorado por este capitalismo que lo persigue y no lo persigue con deudas y presiones. Las dos caras de una misma moneda que muestra la variedad de colores que tiene la vida. Y de nuevo una pregunta queda flotando en el aire ¿son las minorías respetadas y aceptadas?.

Paul y Danny

El protagonista en cuestión, tiene un hermano menor, Paul que se plantea como la contrafigura de Danny. Es un tipo amable, querible y a pesar de que no termina de levantar la cabeza, tiene una actitud más positiva en la vida. Y en medio de la venganza central, se termina vinculando con Amy que será una de las relaciones más auténticas de la serie donde la mujer puede expresar todos lo que siente. Pero también el foco está en este vínculo de los hermanos que los une más la frustración que el amor entre hermanos.

