Este parece ser sólo el comienzo de un gran escándalo que envuelve a la agencia de turismo Felgueres, acusada de estafar a más de 250 clientes que pagaron viajes de ida y vuelta a Egipto y Turquía, entre otros destinos, para disfrutar en Semana Santa y en las semanas posteriores pero, sorpresivamente, sus paquetes fueron cancelados.

Todo comenzó cuando un grupo de personas se presentó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para realizar el trámite previo a despegar y Turkish Airlines les anunció que no estaban registrados. Según lo informado por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue), algunas personas señalaron haber sido notificadas un día antes por correo electrónico, mientras que otras no sabían nada y se desayunaron la mala noticia en Ezeiza.

Lo llamativo fue que luego de que los viajes quedaran nulos, la empresa había anunciado a través de sus redes sociales y de forma personalizada que -pasado el fin de semana largo- se contactarían con los clientes para hacer la devolución correspondiente, lo cual no ocurrió. Sumado a eso, este miércoles por la tarde el sitio web de Turismo Felgueres dejó de funcionar y su dueño, el mexicano Gerardo Berra, pareciera haberse esfumado.

De acuerdo a lo calculado por la ONG Defendamos Buenos Aires, en conjunto con el Estudio Jurídico Miglino y Abogados que defiende a los damnificados, los daños por estas presuntas estafas ascienden a 500 millones de pesos.

"Turismo Felgueres cobró a más de 250 personas paquetes. Sin embargo, todos los viajes fueron cancelados y comienzan los reclamos judiciales", se lee en el informe elaborado por la ONG y los abogados intervinientes, donde también se detalla que cada pasajero abonó aproximadamente 2 millones de pesos por paquete contratado para viajar a Egipto, Turquía, Dubai, Grecia, Tailandia, Países Bálticos e India, entre otros destinos que la agencia ofrecía, según datos aportados por la Justicia Nacional de Instrucción.

La agencia que tendría paquetes vendidos hasta 2024 ya recibió numerosas denuncias que dieron lugar a la apertura de más de 200 expedientes en un sólo día. De hecho, hay personas afectadas que acudieron a la Justicia para realizar una denuncia penal, a lo que se suman las protestas públicas que ya planean algunos grupos de víctimas.

Quién es Gerardo Berra, el dueño de la agencia de viajes que estafó a más de 250 clientes



El empresario mexicano llegó al país en 2015 para crear Turismo Felgueres, negocio que ahora abandonó repentinamente.

En las últimas horas estalló el escándalo que envuelve a la agencia de viajes Turismo Felgueres, acusada de estafar a más de 250 clientes que pagaron viajes de ida y vuelta a Egipto y Turquía, entre otros destinos, para disfrutar en Semana Santa y en las semanas posteriores pero, sorpresivamente, sus paquetes fueron cancelados.

Esto generó que un grupo de personas quedara varado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de que Turkish Airlines les anunciara que no estaban registrados. Si bien algunas personas habían sido notificadas un día antes por correo electrónico, muchas otras no sabían nada respecto de la cancelación del paquete y se desayunaron la mala noticia en Ezeiza.

Técnicamente, la empresa se contactaría con los clientes para realizar la devolución económica correspondiente, pero eso nunca sucedió. Como si todo esto fuera poco, este miércoles por la tarde el sitio web de Turismo Felgueres dejó de funcionar, no responden a sus teléfonos, y su dueño, Gerardo Berra, pareciera haberse esfumado. Pero ¿quién es este empresario que llegó en 2015 a la Argentina para poner en funcionamiento su negocio?

Se trata de Mario Gerardo Berra Rojo, de nacionalidad mexicana, que fundó la agencia dentro de la sociedad Luxury Travel Corp SRL.. Albiceleste por elección, el hombre de 28 años suele referirse a la Argentina como "su casa", ya que lo considera "un país único".