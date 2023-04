Dolor por la muerte del locutor Rubén Paz

La voz de Rubén "Charro" Paz se apagó este jueves y con él se fue un pedazo grande de la radio de Tucumán. Era locutor, conductor, animador y unas de las voces mas reconocidas de los medios tucumanos, El Charro se ganó el cariño de oyentes y colegas.

En 1977 comienza su camino en la radio en LV12. Después de ocho meses de practica empezó su programa deportivo los domingos y desde ahí su amor por la radio siguió creciendo cada día.

También trabajó como locutor en varias temporadas de Los Primeros, en Canal 10.

"Para mi la radio es el sueño del pibe porque desde muy chico me gustaba la radio, volvía de la escuela y me ponía a escuchar la radio. La primera que ingrese en una radio fue cuando salí del Instituto Estrada a los 1974 pero no pudo ser en ese momento. Volví tres años después y se me dio. Estaba en el banco con mi hermano y cuando salimos le dije que me espere, ahí fui a hablar con el director y pude ingresar", supo contar alguna vez el Charro.