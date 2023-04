Cómo reaccionar a los estados de WhatsApp con notas de voz

Los estados de WhatsApp se han convertido en una herramienta de comunicación popular, permitiendo a los usuarios compartir información de manera práctica y personalizada con los contactos deseados. Una de las funciones más destacadas es la posibilidad de reaccionar a estos estados desde tu celular, incluyendo la opción de enviar notas de voz para una explicación más detallada.

Esta alternativa está disponible tanto en celulares iOS como en Android, lo que la hace accesible para la mayoría de los dispositivos. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo paso a paso.

Para reaccionar a los estados de WhatsApp con notas de voz, puedes seguir estos pasos desde tu iPhone o dispositivo Android. Una vez que hayas seleccionado el estado al que deseas responder, puedes utilizar emojis, fotos, videos, mensajes e incluso notas de voz para personalizar tu reacción. Esta opción es especialmente útil cuando deseas explicar algo con más detalle.

Es importante tener en cuenta que es necesario realizar una copia de seguridad de tus conversaciones antes de hacer cualquier cambio en la configuración de la aplicación. Algunos modelos de celulares, incluyendo marcas como Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo e incluso los iPhone de Apple, pueden quedar sin WhatsApp en caso de no tomar precauciones adecuadas. Asegúrate de proteger tus conversaciones y realizar copias de seguridad para evitar problemas inesperados.

Con esta opción, podrás responder a los estados de WhatsApp de una manera más personalizada y detallada, ya sea para tus amigos, pareja o cualquier otro contacto. ¡Exprésate de forma creativa con las notas de voz en tus reacciones a los estados de WhatsApp!

Cómo reaccionar a estados de WhatsApp con una nota de voz

Primero, entra a la app de WhatsApp.

Ahora, dirígete al apartado “Estados”.

Busca un estado que quieras responder.

Una vez encuentres uno, entra en este y deslízalo hacia arriba.

Verás al lado derecho un botón verde con un micrófono dentro.

Mantén pulsado en este y empezará a grabar, tan solo deberás decir algo.

Cuando termines, deja de tocar el botón para finalizar la grabación.

Tras esto, dale a “Enviar” y listo.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp mañana

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

En el caso de los iPhone, celulares de Apple, estos son los modelos que ya no tendrán WhatsApp. De momento no se han mencionado a las tabletas puesto que ellas antes no contaban con la app anteriormente y solo se podía acceder mediante WhatsApp Web, se verán afectados.

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus