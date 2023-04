Según pudo saber Ámbito, este miércoles, se realizaron, finalmente las primeras liquidaciones en el marco del nuevo programa de incremento exportador (PIE), conocido como dólar agro, que ofrece un dólar a $300 (casi 40% más que el valor del mayorista en este momento) para los exportadores de ese sector.

Así, luego de dos días de espera, dado que el lanzamiento se realizó el lunes 10 de abril, ingresaron varias operaciones al mercado de cambios del complejo sojero: la primera fue alrededor de las 13, por u$s10 millones, y, finalmente, sumaron u$s94 millones en total. Esto rompe la dinámica negativa de lunes y martes, que no habían registrado liquidaciones en el marco del programa.

Según explicaron algunas voces de la City, la demora se debió a que “las empresas tenían que cumplir trámites administrativos en los bancos y los organismos de control”. Básicamente, solo había que esperar que abrieran las cuentas según el Decreto 194/2023, el que implementó el programa.

Dólar agro: por qué tardó dos días en arrancar

Eso hizo que el inicio del dólar agro fuera algo lento. Finalmente, la noticia de las primeras operaciones en la rueda CAM 9, que es la de los sojeros, de este miércoles, abre la expectativa de que empiecen a entrar dólares del campo al Banco Central (BCRA) y, en consecuencia, logró tener saldo un positivo de u$s2 millones en el MULC en la jornada, tal como sucedió el martes, cuando logró romper la racha vendedora de 23 jornadas seguidas.

Se trata de un buen dato el inicio de las liquidaciones. Sin embargo, habrá que ver qué nivel de éxito logra alcanzar la propuesta, con la que el Gobierno espera captar u$s4.000 millones en los 45 días que tendrá vigencia (que es hasta el 31 de mayo).

Asimismo, luego se aspira a sumar uno u$s5.000 millones con el dólar agro, que extenderá el programa a las economías regionales y para las que estará vigente hasta el 31 de agosto la opción de liquidar exportaciones con un tipo de cambio diferenciado de $300.

Dólar agro: para Aracre, "no impactará en la inflación"



El jefe de Gabinete de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre apoyó la medida del dólar agro y cuestionó a quienes proponen un salto devaluatorio.



El jefe de Gabinete de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, afirmó hoy que la instrumentación del denominado "dólar agro" no tendrá un impacto en el índice inflacionario, y cuestionó a quienes proponen un "salto devaluatorio".

"Lo que está tratando de instrumentar el Ministerio de Economía es una mejora de la competitividad a las economías regionales con un dólar más alto pero, al mismo tiempo, exigirles un compromiso para acceder a ese beneficio", explicó Aracre esta mañana en diálogo con FM Urbana Play.

A su vez, indicó que los productores "tienen que asegurar el suministro doméstico a los precios que venían ejerciendo antes de esa mejora generando el volumen que normalmente vuelcan al mercado local para que no se genere un desabastecimiento"

Según el asesor, "la medida está bien pensada" y "la instrumentación va a ser critica para asegurar" que no afecte a los precios domésticos.

"No afectará la inflación", enfatizó Aracre.

La nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) fija un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales, lo cual se calcula que generará una liquidación de divisas de alrededor de US$ 9.000 millones.

El exCEO de la filial local de la multinacional Syngenta recordó que en el tipo de cambio especial "no entran los cultivos que son la base de materia prima alimenticia como pueden ser el maíz, el trigo y el girasol". Por otro lado, al ser consultado sobre la cantidad de pesos que se van a tener que emitir para entregar a cambio de las divisas, Aracre afirmó que esto se "esterilizará y, en buena parte, se compensará desde el punto de vista fiscal porque el 33% de la soja es retenciones".