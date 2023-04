Desvalijan una vivienda en un barrio privado

“Me mudé de un departamento a un barrio privado por mi perro y justamente porque se supone que acá tiene que haber más seguridad; si sabía eso me quedaba”, dijo José María Centeno.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el country Viento Sur, ubicado sobre la ruta 301. La víctima había salido de su casa cerca de la 00.30 para reunirse con unos amigos. Aproximadamente a las 7, recibió un mensaje de parte de la seguridad privada del barrio que le avisaba que habían entrado a robar a su casa a las 4.20.

Los delincuentes revolvieron su habitación y finalmente se llevaron un televisor smart de 32 pulgadas, tres pares de calzado, una bicicleta Venzo Raptor y $200.000 en efectivo que sacaron de su mesa de luz. Luego de cometer el robo, los asaltantes hicieron un boquete en el alambrado lateral del country y se dieron a la fuga.

Sospechas

Centeno sospecha que el robo pudo tratarse de una entregada por parte de empleados de la empresa de seguridad. “A mí, honestamente, me genera desconfianza el guardia de la entrada”, confesó.

“Cuando me estaba yendo el guardia me preguntó si iba a salir a bailar; no sabía todavía qué iba a hacer pero le contesté por cortesía, entonces él ya sabía que no iba a estar por un buen tiempo”, agregó.

Tras el robo, la víctima se acercó a la comisaría del Manantial para realizar la denuncia. Personal de Criminalística de la Policía intervino el domingo al mediodía en su domicilio para hacer las pericias correspondientes, pero todavía no le informaron nada. “Después de dos días del hecho, la policía todavía no puede dar con quién fue la persona que estuvo de motorista y con el que hizo de rondín ese día. Imagine si voy a tener esperanzas de que puedan encontrar a los autores del hecho”, se lamentó.

Por otra parte, Centeno se reunió con ejecutivos la empresa de seguridad, de la administración del country y de la inmobiliaria. Las dos últimas le ofrecieron un resarcimiento por los daños y el mal momento, mientras que la empresa de seguridad le propuso realizar la colocación de las alarmas de seguridad para ahorrarle el gasto. Sin embargo, dijo que no está convencido de aceptar tal compensación.

