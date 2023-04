El dengue causa una notable baja presencial en las escuelas

El dengue ha comenzado a generar un importante aumento del ausentismo en las escuelas. Docentes y alumnos afectados desnudas las aulas casi vacías. Es la principal causa de las faltas.

En los grupos de padres en el que se pide información, consultas y hasta medidas de cuidado para evitar ser picado por el mosquito que transmite la enfermedad. Ya no se habla de los temas de estudio, al menos por estos días.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) le solicitó al Gobierno provincial y a los propietarios de gestión privada que proporcionen las garantías sanitarias para maestros, profesores y alumnos. “Si esto no se puede llevar a cabo, en este momento, instamos a suspender temporalmente el dictado de clases presenciales. La salud de la comunidad educativa está en riesgo”, reclamó el secretario gremial, Mario Dionisi.

“Cotidianamente, todos observamos de cerca cómo a nuestro alrededor se multiplican y aceleran dramáticamente los contagios y los fallecimientos. Estamos preocupados. En la actualidad, tenemos el 10% de ausentismo docente y es por dengue”, precisó.

“Los establecimientos escolares se convierten en focos de contagio debido a la aglomeración de personas y a que hay establecimientos que no están desmalezados o que no cuentan con las medidas básicas de prevención. Muchos ni siquiera se han fumigado. Corresponde que el Gobierno haga un relevamiento serio para ver cuál es la situación de cada escuela, cuáles están en zonas con muchos contagios y a partir de ahí tomar decisiones”, apuntó.

Antonio Antúnez, de la Asociación Provincial de Docentes Tucumanos, también confirmó que hubo casos de educadores que se enfermaron con dengue. “El docente se siente vulnerable, y aturdido ante tanta situaciones de precariedad de algunos establecimientos escolares. Extremar los cuidados es nuestra preocupación. Y por supuesto ante todo la seguridad de los niños”, remarcó.

Claudia de Marco, docente de la escuela Miguel Lillo, contó que sí notó ausentismo de los alumnos como consecuencia del mal. “En la mayoría de los chicos que faltan por dengue, las madres te informan esta situación pero no tienen certificado médico porque no les están dando. Las guardias no entregan estos certificados y hay médicos de paro, así que es difícil”, señaló.

Con información de La Gaceta