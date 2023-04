Independiente en crisis: De Felippe no aceptó ser el DT

Néstor Grindetti se convirtió desde este miércoles en el nuevo presidente provisorio de Independiente tras haberse concretado el martes la renuncia del anterior titular del club de Avellaneda, Fabián Doman, y para ejercer este cargo anunció que a partir de este miércoles solicitó 30 días de licencia en sus funciones como intendente de Lanús, al tiempo que el entrenador Omar De Felippe desistió de hacerse cargo del primer equipo, tal como sucediera con el uruguayo Pablo Repetto.

Tanto Grindetti, vicepresidente primero, como Juan Marconi, vice segundo, les enviaron mensajes parecidos a Doman, al remarcar que "ante la adversidad siempre hay que poner el pecho", e inclusive el periodista señaló que su colega en ese rubro tuvo un "cierto grado de irresponsabilidad" al renunciar.

El anuncio de Grindetti se concretó a través de un comunicado enviado a través de un video que hizo público en sus redes sociales y estuvo dirigido especialmente a los hinchas y asociados de Independiente.

"Evidentemente es una situación que a Doman lo superó y es súper entendible desde lo humano. Pero insisto, como me enseñó mi viejo, que ante la adversidad hay que poner el pecho", dijo en su mensaje.

"Ayer por la tarde -siguió- me tuve que hacer una intervención en un ojo para mejorar la vista. Era un procedimiento que tenía pautado desde hace semanas y por eso, alrededor de las 15 tuve que apagar el teléfono. Todavía tengo un pequeño derrame que con los días va a ir menguando y es una consecuencia habitual que se produce en estos casos. Pero gracias a Dios salió todo bien".

Añadió que cuando salió de la operación se enteró de que Doman había renunciado a la presidencia de Independiente.

"Me sorprendió. Pero desde que soy una persona pública y asumí distintas responsabilidades, lo hice con el mayor de los compromisos. Me gusta cumplir con mi palabra y así lo voy a seguir haciendo. Es un valor que me enseñó mi viejo y me va a acompañar toda la vida", sostuvo.

"Por eso, y dadas las circunstancias, les quiero contar que durante un mes voy a pedir licencia cómo Intendente de Lanús, para que interinamente se quede a cargo Diego Kravetz con el mismo equipo de gobierno con el que venimos trabajando durante años. Y ni bien culmine la licencia, volveré a mis funciones cómo lo hago habitualmente", cerró.

Una vez concretada y confirmada la presencia de Grindetti, que al término de este mandato circunstancial tendrá que convocar a una Asamblea General para la elección del reemplazante definitivo en el cargo dejado vacante por Doman, al que le restaban todavía tres años y medio de gestión, la mesa directiva se abocó a la búsqueda del entrenador que reemplace a Leandro Stillitano, por el momento relevado interinamente por Pedro Monzón.

Sin Repetto y sin De Felippe

Este martes había declinado de la posibilidad de asumir en el Rojo el uruguayo Pablo Repetto, que estaba a punto de viajar desde Ecuador, donde reside, para mudarse a la Argentina y hacerse cargo del primer equipo, pero desistió de hacerlo en virtud de la renuncia de Doman.

Por eso este miércoles los dirigentes recurrieron a Omar De Felippe, que supo sacar "las castañas del fuego" cuando el equipo bajó a la B Nacional y terminó devolviéndolo a la primera división.

Inclusive Julio Falcioni, de quien De Felippe supo ser ayudante de campo, fue recomendado mismo por el "Emperador", que lo consideró "el técnico ideal para este momento del club", luego de automarginarse porque consideró que al ser dado de baja por la actual comisión directiva, no lo iban "a volver a buscar".

Pero después del encuentro vespertino con algunos dirigentes, De Felippe también le dijo que "no" a este momento del club en general y del equipo en particular, y entonces el compás de espera se extendió en este rubro, mientras esta noche el "rojo" afrontaba el partido por la undécima fecha ante Central, en Rosario; el próximo domingo recibirá nada menos que a Racing, en el clásico de Avellaneda, y posteriormente tendrá que visitar al líder del campeonato, River Plate.

Luego de la negativa de De Felippe se lanzaron otros nombres rápidos sobre la mesa, como por ejemplo el de Juan Cruz Real, el tandilense de 46 años que justamente inició su carrera como futbolista en el "rojo" en 1995.

Lo más destacado de su palmarés fue el título logrado en Colombia con América, de Cali, en la temporada 2020-2021.

Mientras esto ocurría, una figura muy querida en el club como Jorge Burruchaga, volvía a ofrecerse para el cargo a través de los medios, tal como lo había hecho este martes, luego de conocida la dimisión de Doman.

Bajo esa confusión institucional y deportiva, el club de Avellaneda soporta una de las crisis más severas de su historia, inclusive hasta por encima del momento del único descenso en 2013, porque puede perder otra categoría más importante aun, que es la del respeto por la grandeza que supo forjarse en sus 118 años de historia.

Fuente: Télam