Regla "anti Dibu Martínez": Brasil será el primero en usarla

El desempeño de la selección argentina en la Copa del Mundo que se organizó en Qatar pasó a los libros de historia y no sólo por la conquista de la tercera estrella para el país. Emiliano Martínez fue un pilar fundamental en el camino a la gloria por sus brillantes actuaciones en las tandas de penales frente a Países Bajos en cuartos de final y Francia en el partido cúlmine. A la FIFA no le gustó el accionar del Dibu en la previa de algunos lanzamientos y por eso, con el respaldo de la International Board, creó una regla para regular las actitudes de los arqueros antes de los remates desde los doce pasos.

Luego de que se convirtiera en oficial, Brasil será el primer país en probar la norma en el Brasileirao y Copa do Brasil que arrancarán en la corriente semana. Más allá que el órgano que regula el deporte detalló que las modificaciones se volverán obligatorias a partir del 1 de julio, en la tierra de la nación cinco veces campeona del mundo consideraron oportuno aplicar los cambios en el inicio de las competencias domésticas.

La regla 14 y su variante

La regla 14, que se refiere al procedimiento en un penal, sufrió una variante significativa en su texto. “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, sostiene ahora la normativa.

“Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, p. ej. distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”, explicaron desde la IFAB a la hora de buscar esclarecer la nueva situación. De esta manera, ahora un portero no podrá tirarle el balón lejos al pateador antes de hacerse cargo de la pena máxima, acercarse hablar o demorar la ejecución al dialogar con el árbitro principal o el rival. Tampoco podrá tocar los postes, el travesaño o la red del arco.

Poco tiempo después de que saliera a la luz el inminente cambio de regla, Martínez manifestó: “Siempre dije que, después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

Fuente: Infobae