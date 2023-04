Escalofriante relato de una joven acosada por un taxista

Selene Herrera es una joven periodista. El pasado viernes Santo salió de la práctica de Atlético Tucumán y llegó hasta el centro de la Capital para abordar un colectivo hasta su domicilio. Mientras esperaba en la parada del cruce de las calles Congreso y Crisóstomo Álvarez, un taxista se le acercó y comenzó el calvario para la víctima.

"Sin que le haga señas, el taxista me dice: ‘¿Hasta dónde tenés que ir?’. Con toda la confianza del mundo, como si me conociera, insiste de manera violenta: ‘Hasta dónde vas te estoy preguntando’. Yo le respondí: ‘Estoy esperando el colectivo y no necesito que me lleves", comenzó Selene.

Y siguió:

-Subite.

-No, no te conozco.

"Me puse nerviosa, me temblaba todo el cuerpo, no había nadie. Y me dijo: ‘Ya vas a ver si no te vas a subir’. En ese momento sentí que se me soltaron las piernas”, relata.

"Nunca se me ocurrió llamar por teléfono. Empecé a caminar en contramano, pero él retrocedió un poco. Me quedó patente el ruido del freno de mano. Empezó a insultarme. Le pegó un golpe al volante molesto, intentó abrir la puerta para bajarse y levantarme. Yo miré a todos lados y ahí me dijo: ‘No sé a quién buscás si nadie te va a ayudar’", continuó.

"Apareció un chico morocho, petisito, y lo miré pidiéndole ayuda. Me miró y se acercó. Ahí el taxista le pegó al volante y dijo: ‘Decí que ha llegado este y te ha salvado’. El chico me preguntó: ‘¿Estás bien?’. No le sé ni el nombre al chico que me salvó. Unos 15 minutos después, llegó mi colectivo. No sé cómo subí. Pero cuando me senté, estallé en llanto", dijo.

Según comentaron a la víctima otras mujeres, el sujeto ya tiene antecedentes de acoso pero aún continúa en libertad y manejando un taxi. Selene asegura tener todos los datos del vehículo.

Con información de El Tucumano