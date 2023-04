Diez opciones que pueden ayudar a que el sueldo rinda más

Mientras la inflación sigue galopando y las consultoras ya proyectan que en 2023 estará en torno al 110%, los argentinos buscan formas de hacer rendir lo más que se pueda el sueldo. En el día a día, hay algunas alternativas que tienen que ver con cuestiones financieras y otras con hábitos de consumo.

Invertí tu dinero en un plazo fijo y ganá intereses

Si todos los meses podés guardar una porción de tu sueldo para constituir un plazo fijo, al cabo de 30 días podrás cobrar los intereses y sumarlos a tu salario.

Mercado Pago y los Fondos Comunes de Inversión

Varias billeteras virtuales, como Mercado Pago, y los bancos, permiten invertir el dinero depositado allí en Fondos Comunes de Inversión (FCI).

Los intereses son menores a los de un plazo fijo, pero el dinero no queda retenido y está disponible de inmediato. Así, podés invertir el dinero y que genere una ganancia hasta tanto tengas que utilizarlo.

Por ejemplo, si cobrás en los primeros días del mes y tenés previsto un pago al final del mismo, ese dinero que reservas para el pago podés tenerlo generando intereses hasta entonces.

Delivery vs. cocinar

Una obviedad, pero la comida comprada en un local gastronómico y enviada a domicilio es más cara que la que podemos cocinar nosotros mismos.

Se puede ahorrar mucho esquivando la tentación de pedir delivery.

Aprovechá los descuentos

Pero si vas a pedir delivery, trata de hacerlo pagando menos. Tarjetas, bancos y billeteras virtuales tienen a diario promociones y descuentos. Hay que estar atentos a los días de validez y elegir sobre los disponible.

También hay otros rubros donde se aplican esas promociones, como en la carga de combustibles y supermercados, entre otros.

Mayoristas

Siguiendo por el lado de la alimentación, una opción que le gana a la inflación es comprar en supermercados mayoristas en cantidad para stockearse de productos por algunos meses.

Por ejemplo, productos de limpieza o higiene personal que no tienen vencimiento pueden comprarse y guardarse por mucho tiempo, por lo que comprarlos hoy y consumirlos en los meses venideros es una buena estrategia contra la inflación.

Como quizás no puedas stockearte con todo tipo de productos en el mismo mes, podrías organizarte para comprar un tipo de producto cada cierto tiempo.

Alimentos de estación

Para lo que son alimentos perecederos, lo mejor como en el caso de las frutas y verduras es comprar de estación, cuando su precio baja.

Comprar ropa usada

En tiempos en que la ropa tuvo incrementos de precios superiores a la inflación, proliferaron cientos de locales que venden ropa usada pero en muy buen estado. Es una moda sustentable de cuidado del ambiente, pero también del bolsillo.

Se pueden conseguir muy buenas prendas, en perfecto estado, y a un precio muy conveniente.

Cambiar puntos de la tarjeta

Los programas de fidelización de los bancos suelen tener como una alternativa cambiar los puntos acumulados por crédito en tarjetas. Es una forma de reducir un poco el monto.

Servicios

Cuidá lo que gastás de luz, gas y el resto de los servicios. No dejes prendidos artefactos si no los usás. También si podés cambiá por artefactos de bajo consumo los que no lo sean.

Gastos hormiga

El presupuesto mensual, que tiene la intención de permitir el ahorro y la inversión de al menos un cierto porcentaje de los ingresos, muchas veces se ve afectado por aquellos "gastos hormigas" que a la larga deterioran el bolsillo.

Los pequeños placeres cotidianos que en verdad no son necesarios pueden ser un gran enemigo para el plan de ahorro personal.

Fuente: Ámbito Financiero