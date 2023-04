Preocupa el estado de salud de Zulma Lobato: ¿qué le pasó?

Zulma Lobato volvió a tener problemas en su salud mientras transita ya sus 65 años y permanece alejada hace un tiempo de los medios de comunicación. El domingo pasado, mientras participaba de una misa con motivo de las pascuas, comenzó a tener un fuerte dolor abdominal.

Una vez que llegó a su domicilio en la zona de Munro, Zulma llamó al 911 Emergencias y personal policial pudo contactar a una ambulancia que la trasladó al hospital de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Cuál es el estado de salud de Zulma Lobato

Allí los médicos le indicaron una tomografía computada con contraste, una ecografía abdominal, le hicieron análisis de sangre y le recetaron calmantes. Al otro día, tras el efecto de la medicación recibió el alta médica y en estos momentos se encuentra mejorando.

“Ahora está con los calmantes y le dijeron que hiciera reposo, y que cualquier cosa vuelva al hospital. Todo empezó el domingo porque ella se quejaba de un dolor en la zona abdominal y le pidió a los curas que la acompañen hasta la casa porque no podía caminar. Preocupada llamó al 107 y le negaron la atención por lo que luego llamó al 911 y ahí mandaron una patrulla y ellos llamaron a una ambulancia”, relató Lautaro Reyes, amigo personal y mánager de Lobato.

Zulma vive actualmente de la pensión y de los ahorros que acumuló durante este tiempo. “Es muy ahorrativa y gasta lo menos posible. Va a un comedor para no gastar plata, pero entre el alquiler y los gastos que tiene entre impuestos y su perrita le queda un mínimo de la pensión».

Lautaro, que actualmente vive en Mar del Plata, reconoció que se le complica tener un contacto directo con Zulma por la distancia. “En lo posible trato de conseguirle trabajo, pero es complicado estando lejos. Me cuesta porque a veces arreglo una cosa a la distancia y ella después me la cambia, tiene un carácter complicado. Yo la cuido, pero con esas cosas me cuesta venderla y eso me enoja”, agregó.

Zulma Lobato tiene dos hermanas, una es evangelista y la otra es enfermera, con las cuales estaba distanciada hasta el domingo último. Tras el último episodio de salud ambas se comunicaron con ella y se amigaron.

Con respecto a lo laboral, el mánager sostuvo que siempre intenta que Zulma tenga trabajo y por eso él renuncia a cualquier beneficio personal porque solo lo hace para ayudarla. “Ella convoca mucha gente y acá en Mar del Plata la gente la ama, lo que genera es impresionante”, afirmó.

La última presentación de Lobato en esa ciudad fue para el día de su cumpleaños, el 8 de diciembre, donde sus fans abonaron mil pesos para conocerla personalmente. «La noté más grande y más flaca», aseguró Reyes que intenta mantener viva la figura mediática, que nació en el programa «Hechos y protagonistas», que se emitía por Crónica TV y conducía Anabela Ascar.







Fuente: Diario Río Negro