La agencia antidrogas estadounidense (DEA) alertó que ha incautado mezclas de xilazina con fentanilo, conocida como Tranq o droga zombie, en 48 de los 50 estados del país.

La DEA "ha incautado mezclas de xilazina y fentanilo en 48 de 50 estados" del país, informa la agencia en un comunicado.

La xilazina, un sedante para uso veterinario, "está haciendo que la amenaza de drogas más mortal que nuestro país ha enfrentado, el fentanilo, sea aún más mortal", afirmó la directora de la DEA, Anne Milgram, citada en la nota, según la agencia AFP.

Los datos alarmantes

Al menos 107.735 estadounidenses murieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022 por intoxicación por drogas, el 66% de ellos por opioides sintéticos como el fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína.

El fentanilo se fabrica sobre todo en instalaciones de los cárteles mexicanos, en particular el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Generación (CJNG), con precursores químicos procedentes de China.

Según el comunicado, en 2022 aproximadamente el 23% del polvo de fentanilo y el 7% de las pastillas de fentanilo incautadas por la DEA contenían xilazina, conocida en las calles como "droga zombi" porque los consumidores parecen zombis.

La mezcla de xilazina y fentanilo aumenta el riesgo de los consumidores de "sufrir una intoxicación letal" pero, como la xilazina no es un opioide, el antídoto conocido como naloxona "no revierte sus efectos", señala el comunicado.

Aún así los expertos recomiendan administrarlo a las personas que sufran una sobredosis.

Las personas que se inyectan mezclas de drogas que contienen xilazina pueden desarrollar heridas graves, incluso necrosis, es decir la piel se pudre obligando a amputar miembros, alertan las autoridades sanitarias estadounidenses.

La sustancia, que apareció por primera vez en Filadelfia antes de migrar al oeste a San Francisco y Los Ángeles, se usó para cortar heroína, pero, más recientemente, se descubrió en fentanilo y otras drogas ilícitas.

Si bien está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para uso veterinario, la xilazina -un no opioide- no es segura para los humanos, y quienes tienen una sobredosis del medicamento no responden a la naloxona o Narcan, el tratamiento de reversión de sobredosis más común.

La xilazina causa síntomas similares a los de los sedantes, como somnolencia excesiva y depresión respiratoria, así como heridas en carne viva que pueden volverse graves y propagarse rápidamente con la exposición repetida. Las ulceraciones con costras, que pueden convertirse en piel escarada y provocar una amputación si no se tratan.

Debido a que no figura como una sustancia controlada para animales o humanos, "Tranq" cae en un área gris confusa y horrible, y los hospitales rara vez lo analizan con exámenes de toxicología de rutina.

Una nota de investigación, el New York Post da cuenta que en enero pasado una adicta de Filadelfia desarrolló repentinamente heridas específicas de xilazina cerca de los sitios donde se inyectaba los opioides. "Me despertaba llorando por la mañana porque mis brazos se estaban muriendo", contó Tracey McCann, de 39 años, a ese medio.

La última vez que la DEA emitió una alerta de seguridad pública fue en septiembre de 2021, cuando advirtió de un aumento de las píldoras falsas mezcladas con fentanilo.

En noviembre de 2022 la actualizó avisando que seis de cada diez pastillas falsas mezcladas con este opiáceo contienen una dosis potencialmente letal.

New York Post informó que --según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades-- 107.735 estadounidenses murieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022 por intoxicación por drogas, y el 66 % de esas muertes involucraron opioides sintéticos como el fentanilo.