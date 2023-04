Son meses, semanas, días y horas difíciles las que vive Independiente. Sin presidente, tras la renuncia de Fabián Doman; sin entrenador, tras el paso al costado que dio el uruguayo Repetto cuando tenía todo acordado para asumir; sin disputar torneos internacionales, con deudas millonarias y con un presente deportivo que ya les hace mirar las tablas de abajo.

Ayer, Fabián Doman renunció a su cargo como presidente e incrementó aún más la crisis. El club parece estar totalmente a la deriva lo que provocó que algunos referentes vinculados opinaran sobre la crisis que vive el club. Uno de ellos fue el Kun Agüero, un embajador del Rojo desde que se fue del club.

Sus picantes declaraciones en Twich

En un vivo en Twitch, el futbolista se refirió al tema económico: “Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura" disparo.

"Estamos hablando de 30 millones de los míos. A Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Denis, no sé si se acuerdan también. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después vendieron a Tagliafico, a Barco, a Meza, a Biglia” analizó el ex seleccionado argentino.

Por último, dió su opinión sobre lo que se debería hacer para cambiar el rumbo de la institución: “Lo primero que tienen que hacer es no descuidar al jugador de fútbol. Por más que vos consigas 100.000 sponsors, cancelemos deuda, pero si el equipo pierde, ¿sabes lo que van a decir los sponsors? ‘No voy a poner ni 10 dólares en Independiente, si no ganan un partido’. Si vos dejas de lado el equipo, claramente vamos a tener más deuda. Entonces no hay que dejar de lado al equipo, que es lo primero y principal. Lo que haces con un jugador caro en tu equipo, lo proteges y no lo dejas ir. Se te está yendo un jugador que es bueno y si dejas ir a todos los jugadores no vas a ganar nunca. A esos jugadores que cobran bien, tenes que tratar de buscar una solución, que se queden, traer otros jugadores que puedan reforzar a esos y así armar un equipo que por lo menos pelee, entonces peleando el equipo puede llegar a subir, y ahí nomás puede llegar a subir el presupuesto de sponsors. El tema es que debe mucha plata y nadie les cree”.

Sus inicios en el "rojo"

Vale aclarar que el Kun fue vendido en el año 2006 al Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 29 millones de dólares. Ya pasaron 17 años, no una década como apunta Agüero.

El Kun debutó en la temporada 2002-2003 aunque ese año jugó apenas un partido. Su temporada fuerte fue la de su transferencia a España en la que saltó al campo en 36 oportunidades con un promedio de más de medio gol por partido, además del recordado golazo a Racing en el clásico desparramando a Diego Crosa por media cancha.

Agüero se volvió en un verdadero embajador del club en el exterior. Su recorrido lo convirtió en un referente al que se le exigía la vuelta a Avellaneda y ahora que dejó el fútbol, se le pide que se involucre en la vida del club.

Por eso, en Twitch despejó el reclamo con respecto a un posible desembarco en la dirigencia: “Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que... soy totalmente sincero, no confío en nadie. ¡En nadie! Y si vos te metés ahí, tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro, tenés que entrar, echar a todo el mundo, armar todo nuevo. Ojalá un día cambie mi cabeza, y esté más tranquilo y pueda decir: 'Bueno, vamos a ver si puedo estar ahí”.

