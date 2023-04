Luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitara una prórroga en el juicio oral por la desaparición y homicidio de Daiana Garnica, ocurridos el 6 de mayo de 2017 en Alderetes.

La Sala V, integrado por Danta Ibáñez (presidente), Rafael Macoritto y Diego Lammoglia, comenzó este miércoles la audiencia en tribunales de calle España al 400, en la capital.

La adolescente fue vista por última vez el 6 de mayo de 2017

Hoy comienza el juicio contra Darío Javier Suárez (46 años), el único acusado por la desaparición de Daiana Garnica (16 años). La investigación pasó por varios enfoques y fue descartando posibilidades, también se fue despegando a casi 14 personas que fueron mencionadas como posibles partícipes del hecho. A raíz de la primera pesquisa se abrieron otras investigaciones, una de ellas por trata de personas.

El 6 de mayo de 2017, según la acusación, Suárez se comunicó por mensajes con Daiana, y mediante engaños logró que la adolescente saliera de su casa del asentamiento Julio Abraham, en Alderetes, y caminara hasta un refugio de la ruta Eva Perón. Le habría dicho que la ayudara a llevar un aire acondicionado que había comprado y que le inventara cualquier excusa a su madre.

Daiana no volvió a ser vista con vida. Se sospecha que Suárez la privó de su libertad y que posteriormente la mató. Tras dos horas de no saber nada de la chica, Joel Garnica, hermano de la víctima, se presentó en casa del imputado para preguntarle si sabía algo de ella, pero Suárez le dijo que no la había visto.

Joel Garnica y sus padres denunciaron la desaparición y la investigación del caso fue llevada a cabo por el fiscal Claudio Bonari, de la Unidad de Delitos Complejos. La víctima, que le había dicho a su familia que salía para hacer unas compras en un quiosco, dejó cargando su celular y así los investigadores pudieron recuperar los mensajes que habría intercambiado con el acusado antes de la desaparición.