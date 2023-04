Luego de que Lucas Gordillo, confesara la autoría del crimen de su socio, Pablo Maximiliano Mariotti la causa cambió su rumbo. El acusado aseguró que redujo a su víctima, lo tiró al piso y lo ahorcó con un cable que tomó del piso. Según esa versión, el crimen se registró el miércoles 05 de febrero de 2020 en el domicilio de Lamadrid al 1.300.

Podría pedirse dos perpetuas y una absolución

En este contexto, la fiscala de Cámara, Marta Jerez, tras escuchar esta nueva versión y compararla con las declaraciones de los demás imputados y con las pruebas que se cosecharon en la pesquisa, debió presentar una imputación alternativa en la cual Rolando Jesús Morán y los rondines José Miguel Escudero y Ramón Osvaldo Manrique pasaron de ser considerados coautores a ser reprochados por el delito de encubrimiento. Jerez detalló que si bien los mencionados pudieron plantear coartadas acerca de que estuvieron en otra parte el día del crimen, nada explicaron sobre lo que hicieron luego.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público no creyó del todo en los dichos de Gordillo. Queda la duda de si el confeso autor pudo asesinar solo a la víctima, que tenía una condición física similar a él. La investigación ubica también en el lugar del hecho al imputado Alexis Yamil Salis. Durante el proceso Gordillo responsabilizó a Salis y Salis responsabilizó a Gordillo por el crimen. Esta vez, durante la confesión, el socio de la víctima sostuvo que su amigo llegó luego del hecho y que sólo lo ayudó a deshacerse del cuerpo (planteó que fue otro encubridor). Valorando las pruebas que tiene en su poder, Jerez no creyó eso último y sostuvo que ambos serían coatores del homicidio criminis causae, cuya expectativa de pena es la prisión perpetua. La otra duda que surge es por qué Gordillo eligió confesar el primer día del juicio, cuando se abstuvo de declarar.

Por último, hasta el momento no se planteó si se reformulará la acusación o no de Solange Manzaraz Beltramino, la ex pareja de Gordillo. Esa incertidumbre podría significar que hay una posibilidad de que la joven quede absuelta por la duda. Se trata de la única imputada que no habría estado en el lugar del crimen, pero la fiscala de instrucción Mariana Rivadeneira consideró que había elementos para sospechar que tuvo alguna participación en la organización del hecho, por eso pidió que también sea juzgada.