Mauro Icardi es un jugador atípico. Reúne las condiciones para estar en cada convocatoria de la Selección, pero su vínculo con la celeste y blanca es esporádico. Esa relación, incluso, nació por conveniencia: cuando al delantero lo buscaban para representar tanto a España como a Italia, Alejandro Sabella lo convocó para las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Ya había participado en juveniles, pero no estaba blindado para la Mayor. Luego recibió el llamado de Jorge Sampaoli y hasta el de Lionel Scaloni, en el inicio de su ciclo, pero siempre a cuentagotas.

Pese a la cantidad de goles y pases millonarios, este delantero de apenas 30 años no es popularmente reconocido. Google, que todo lo sabe y registra, lo confirma. Su aparición en Master Chef, un programa de cocina de la televisión argentina abierta, disparó una serie de consultas relacionadas tras escribir su apellido: “¿Quién es Icardi?”, “Icardi goles”, “Icardi volvió con Wanda” y “de dónde es Mauro Icardi”.

Es rosarino y como Lionel Messi llegó a Europa por decisión de su familia, que dejó la Argentina en medio de la crisis que estalló en 2001. Instalados en las Islas Canarias, Icardi comenzó su derrotero en Unión Deportiva Vecindario, un club que ya no existe pero donde dejó para siempre 500 goles repartidos entre las distintas divisiones formativas. Cuando cumplió 12 años, la familia ya había rechazado propuestas de Valencia, Deportivo La Coruña, Liverpool, Arsenal y Sevilla: fichó para el Barcelona con un contrato de seis años.

La Real Federación Española lo tentó para uno de sus juveniles. La respuesta del adolescente fue negativa, pese a que no había recibido un llamado de su país. Él esperaba la convocatoria de la Asociación del Fútbol Argentino, que finalmente llegó en 2008, cuando José Luis Brown conducía la Sub 17. De manera precoz, Icardi parecía estar germinando en la elite europea. Confirmado en La Masía luego pasó a la Sub 19 como promesa y pegó el portazo como si no quisiese esperar más para saltar al fútbol profesional: viajó a Italia para incorporarse a Sampdoria, que terminó comprando el pase en 400.000 euros.

Se cansó de hacer goles. Consiguió el ascenso y siguió haciéndolos en la Serie A. Antes de cumplir 19, Marcelo Trobbiani lo convocó para la Sub 20, pero el club no lo cedió. Luego tuvo revancha y fue el goleador del torneo de L’Alcudia y después llegó llamado de Sabella. En ese mismo punto de la línea de tiempo se encuentra un pasaje que se instaló en su biografía más allá de sus goles. Compañero de Maximiliano López en club genovés, formaron una amistad pese a la diferencia de edad. De hecho, se habían conocido en Barcelona cuando el ex River usaba la 11 azulgrana e Icardi, con apenas 12 años, se había acercado a pedirle un autógrafo.

En la Argentina pasa desapercibido, la gente googlea para saber de él

Wanda Nara dejó de ser la pareja de López y se convirtió en la de Icardi. Un punto de inflexión que es un estigma. Una historia de amor interpretada desde la traición entre amigos por una mujer, que -desde esa perspectiva- queda en una suerte de rol pasivo en medio de un pasamanos entre dos hombres.

“Icardi es un traidor... un traidor. Uno no puede ir a cenar a la casa de un amigo y después casarte con su mujer”, sintetizó Diego Maradona en una entrevista. “Será un grandísimo jugador, yo no digo que no. Pero lo que le hizo a Maxi López es de traidor y eso en el fútbol y en la vida se paga”, sumó Maradona.

Y allí el estigma. Popularmente su apellido se conjuga como un verbo, icardear, para graficar la acción de “quitarle” la pareja a un tercero, cómo si se tratara de una posesión, algo posible de robar. Alguien Icardea si la pareja –o ex pareja- de una persona cercana formaliza un vínculo uno.

Así fue cómo el club milanés pagó 13 millones de euros por su ficha. Fue capitán, siguió haciendo goles -124 en 219 partidos- y cuando se agotó su ciclo pasó al Paris Saint Germain por ¡60 millones! de la moneda común europea. Allí metió 38 tantos en 92 encuentros. Nunca pudo replicar su potencial en las escasas convocatorias. ¿El estigma? Tal vez, aunque ninguno de sus compañeros hizo público, jamás, alguna consideración como la Maradona.

Contestar las preguntas que los usuarios le hacen a Google, es fácil. Hoy Icardi usa la 99 en el Galatasaray de Turquía, a donde llegó después de que el entrenador del PSG, Christophe Galtier, le bajara el pulgar. Gana 562.500 euros por mes –sin contar contratos publicitarios-, lleva nueve goles en 15 partidos y, sí, volvió a ser pareja de Wanda Nara, quien nunca dejó de ser su agente y ya negocia el próximo paso del rosarino de cara al segundo semestre de 2023. Lo único cierto es que en Estambul, nadie busca en Google el apellido de su ídolo.