Lautaro Morello fue encontrado sin vida, mientras que Escalante todavía no aparece.

Lautaro Morello fue encontrado sin vida, mientras que Escalante todavía no aparece.

Un comisario de Florencio Varela fue detenido este martes por la tarde tras ser acusado de encubrir la desaparición de Lucas Escalante y Lautaro Morello, quien días después fue encontrado muerto y semicalcinado en Guernica, mientras que de su amigo todavía no hay rastros.

Se trata de Sergio Enrique Argañaráz, interventor de la seccional de Bosques, quien fue imputado por “encubrimiento calificado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Vale recordar que por este hecho ya hay dos detenidos, Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del comisario mayor de la Bonaerense, Francisco Centurión, principales sospechosos de haber cometido el crimen de Morello y de haber hecho desaparecer a Escalante.

La detención del comisario se concretó este martes por la tarde, después de la orden del fiscal de Berazategui que lleva la causa, Daniel Ichazo. Fue tras una serie de declaraciones que hizo en público, durante una marcha de familiares de las víctimas que siguen buscando justicia.

Según contó la hermana de Lucas, el policía omitió pasos en la investigación que podrían haber sido claves en el caso. “Si hubiese accionado como corresponde desde un principio, Lucas estaría vivo”, aseguró Romina Escalante.

“En primer lugar, el comisario no nos tomó la denuncia del paradero de mi hermano, alegando que ya era buscado junto a Lautaro. Recién no tomaron la denuncia el día 12, pero en la DDI, a pesar de que dos días antes ya habíamos informado que Lucas iba a la casa de Cristian Centurión, pero no lo llamaron a testificar”, contó.

“En segundo lugar, la detención también se da porque la Justicia presupone que ayudó a los sospechosos a borrar pruebas”, añadió.

Por otro lado, la joven reveló que el sábado pasado fueron hasta la comisaría para exigir que se investigue al comisario mayor de la Bonaerense, y el propio interventor les confesó: “No pienso molestar a ‘Coco’ (el apodo de Centurión) por esto”. Eso les dio a entender que el hombre estaba encubriendo a los sospechosos.

“Estábamos esperando esta resolución, ya que justamente está detenido también por las declaraciones que hizo el sábado y por otras pruebas. Ese día, retomamos fuerza y fuimos a la comisaría, pudimos hablar con él y le dijimos que nosotros sabíamos muy bien que mi hermano había ido a la casa de Cristian Centurión antes de su desaparición”, expresó Romina.

Cómo fue la desaparición de Lucas Escalante y Lautaro Morello

Lucas Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre del año pasado en la ciudad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a su amigo Lautaro Morello. Ambos salieron en un BMW a festejar el triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos por la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Ese auto al día siguiente apareció incendiado por completo.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue encontrado cerca de las 21:30 del 15 de diciembre, a la vera de la autopista en construcción del Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón. Mientras que de Escalante todavía no se sabe nada y su paradero es un gran misterio.

Algunos días después, Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor de la Policía Bonaerense, y su primo Maximiliano, fueron detenidos como sospechosos del hecho. Ambos quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y gracias a la antena del celular que los ubicó en la zona donde fue encontrado Lautaro.

En la grabación de una cámara de una estación de servicio de Florencio Varela se observa a Cristian cerca de las 00:30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido utilizado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

Los detenidos en la causa son Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino de un comisario de la Bonaerense. (Foto: SIFCOP)



Además, se estableció que el BMW estuvo estacionado en la puerta de la casa la noche que Lucas y Lautaro desaparecieron. Incluso, el análisis médico realizado a Maximiliano, acusado de “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”, arrojó que tenía las pestañas quemadas, por lo que indicaría que habría estado en contacto directo con fuego.

De acuerdo a los investigadores, los dos imputados detenidos por el caso ofrecieron vales de nafta gratuitos como método para atraer a las víctimas. Esto quedó evidenciado en un audio de Whatsapp que le envió Lucas a uno de sus amigos.

“Me estoy yendo para Varela. Hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, pero hay un chabón que me da nafta, pero la tengo que ir a buscar hasta Los Pinos, un poquito más lejos. Pero bueno, la nafta gratis sirve y bueno, estoy yendo”, expresó en el mensaje que mandó minutos antes de ir a lo de Centurión.