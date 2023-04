El dengue es más agresivo: ¿nueva variante genética?

Podría tratarse de una nueva variante genética del virus del dengue. Esa es la primera explicación que se viene a la mente de los especialistas a la hora de explicar por qué los casos son más severos, con dolores y fiebre más fuerte, y con más consecuencias fatales.

En la provincia de Tucumán se detectan casi 600 pacientes infectados por día. En varios de ellos, los síntomas son muy agresivos en relación a años anteriores.

“Todavía no hay una relación clara entre edad y cuadros de gravedad”, dijo ante la consulta de por qué los casos mortales se han presentado principalmente entre personas jóvenes. “Uno tiende a pensar que entre las personas mayores el dengue podría ser más grave. También llama la atención que algunos pacientes no tenían comorbilidades. Tal vez la explicación sería que no llegaron temprano a la consulta, ante los signos de alarma, o que son reinfecciones y esos pacientes fueron asintomáticos en el primer contagio”, sostuvo Gonzalo Tomás, infectólogo en la parte pública y privada de Tucumán.

Según dijo, tanto en el consultorio público como en el privado está viendo más casos de dengue con señales de alarma. Las plaquetas bajan. Aparecen lesiones hepáticas. Hay respuesta inflamatoria exagerada. “Los pacientes llegan manifestando mucho dolor, y esos dolores son incapacitantes. He atendido personas con sangrado y con hepatitis por dengue”, precisó. También ya le tocó ver casos de reinfección.



Definió al dengue como un virus muy complejo. Ese es uno de los motivos por los que aún no se aprueba la vacuna, sostuvo. Tampoco tiene tratamiento la enfermedad. “Solo se puede realizar un tratamiento de sostén, haciendo mucho hincapié en la hidratación, dando analgésicos y haciendo controles para evitar que progrese al estado de gravedad. Son importantes los análisis para ver cómo están las plaquetas y los glóbulos rojos”, indicó.

Sobre la complejidad del dengue, ayer se dieron a conocer los resultados de una investigación en la cual se demostró que cuando el mosquito Aedes aegypti pica a una persona, su saliva también juega un papel clave: contiene una proteína que suprime el sistema inmunitario humano, lo que aumenta el riesgo de fiebre hemorrágica. El estudio fue realizado en Singapur y publicado en la revista PLOS Pathogens.

Con información de La Gaceta