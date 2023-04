Dolor por la confusa muerte de un joven de 17 años

"Comenzó poco más de una semana antes a sentirse mal. Tenía mucha fiebre y dolor de estómago. Lo llevé al centro asistencial de El Cadillal. Dieron por sentado que tenía dengue y lo mandaron a la casa. Pero él no mejoraba, así que al día siguiente lo llevé al Centro de Salud porque estaba muy mal. Pedí que le hicieran análisis, pero no le realizaron. Lo atendieron muy rápido. Seguía con fiebre y mucho dolor. Una vecina nos llevó hasta el hospital Avellaneda porque no teníamos medios para trasladarnos. Esperamos cuatro horas en la guardia. Le hicieron análisis y le pusieron dos inyectables; nos mandaron a casa. Un amigo con vehículo nos pasó a buscar y volvimos al hospital Avellaneda, donde quedó internado. Recién entonces le hicieron una radiografía. Nos dijeron que tenía neumonía bilateral y lo asociaban con dengue. Ya me advirtieron que estaba muy mal, que se podía morir porque sus pulmones estaban colapsados", afirmó María, la madre de Nicolás Amaya, un joven de 17 años de El Cadillal.

El menor, a punto de cumplir la mayoría de edad, falleció el pasado sábado y su familia exige las respuestas del Ministerio de Salud respecto de las causas de su muerte.

"Siento que lo trataron como un ratón de laboratorio. Hasta ahora no nos dieron una respuesta, no saben qué es lo que tuvo mi hijo. Al parecer en un momento, cuando lo pusieron boca abajo, había mejorado su respiración. Lo dieron vuelta el sábado pasado a la tarde y ahí hizo un paro cardíaco y murió. El primer informe que nos dieron decía: falla multiorgánica. Pero no especificaban la causa. Solo tenía asma, pero eso no le afectaba en nada; era un chico sano, que hacía deportes; jugaba al hockey en Lince. Todo el mundo lo quería. El ya había terminado la escuela y se estaba preparando porque quería estudiar para ser enfermero o ingeniero en sistemas. La verdad que estamos devastados. Nos abandonaron", siguió María.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud afirmó que ese caso estaba bajo investigación pero aún no confirmó de manera oficial que se haya tratado de un cuadro de dengue. De confirmarse, sería la octava víctima en la provincia.

Con información de La Gaceta