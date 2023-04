Bronca en el reclamo de los profesionales de la salud

Las protestas continúan en el Centro de Salud, por parte de los trabajadores del sector y del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), quienes insisten con una recomposición salarial. Una de las médicas que tomó la posta esta mañana fue Beatriz Puchulu, quien les habló directamente a los funcionarios del gobierno.

"¿Los pacientes están desgraciadamente destruidos culpa nuestra? ¿No será que el hospital público no tiene mejoras? Que seguimos con los mismos quirófanos de hace 30 años. Se va a seguir muriendo gente por el dengue y ¿la culpa es de nosotros que protestamos?. O será que se trata de un estado corrupto que no se ocupa. Que cobran millonadas de plata para no hacer nada. Los mismos que nos gobiernan están en campaña hace meses mientras que la gente mata a la gente. Y ellos son candidatos para seguir con lo mismo. ¿Cuándo va a reaccionar el pueblo?"

Respuesta al senador manzurista Pablo Yedlin

“Ayer nos acusó el senador Yedlin que, por una puerta de 50 centímetros cerrada, el hospital estaba paralizado. ¡Qué poder tenemos! El ministro de Salud (por Luis Medina Ruiz) dijo que sólo un 20% del hospital estaba de paro. ¿Cómo es eso? ¿Por un 20%, que se para un ratito en la puerta, no se opera y los pacientes no son atendidos, como afirmaron?”, dijo Puchulu.

Y continuó: “¿Será, en realidad, que el hospital público no tiene mejoras y que tenemos el mismo quirófano de hace 30, 40 años, cuando la población es mayor? ¿Será que la guardia de dengue son dos espacios chicos y tiene baños químicos para que la gente defeque? ¿Será que no están preparados para resistir (la ola de contagios)?”.

La médica se volvió a preguntar que “la gente se sigue muriendo ahora por el dengue, después de la pandemia de covid-19, como consecuencia de un sistema público y un Estado corrupto que no se ocupan, o por una protesta de Sitas”.

“Cobran millones para no hacer nada. El ‘tipito’ Yedlin se fue a sentar en la banca para aprobar una ley que ya estaba aprobada, y luego seguía en campaña”, apuntó. “Los mismos que nos gobiernan están en campaña electoral hace meses, mientras el dengue mata a la gente. Y todos son candidatos”, acotó la médica.

FUENTE: La Gaceta