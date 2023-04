El papa Francisco habló de la comunidad LGBTIQ+

“¿Usted tiene nómina?”; “¿tiene móvil?”, “¿sabe lo que es una persona no binaria?”; “si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?”, preguntaron los jóvenes

A través del documental ‘Amén. Francisco Responde’, transmitido a través Disney+, el líder de la iglesia católica, el papa Francisco, habla de los pensamientos que tiene sobre algunos temas coyunturales dentro de la comunidad actual y que tanto escozor generan dentro de la religión que profesa. El aborto, es sexo, el feminismo, la pederastia y la diversidad sexual hacen parte de los principales cuestionamientos que le hacen al sumo pontífice un grupo de jóvenes.

Aunque en varias ocasiones el religioso argentino ha permitido conocer a la opinión pública lo que siente respecto a varios de los temas mencionados, en este documental habla de ello de una manera menos formal y más cercana a quiénes buscan saber sus posiciones. La grabación de aquella producción se realizó, de hecho, en un cuarto que asemeja ser la sala de una vivienda. “¿Usted tiene nómina?”; “¿tiene móvil?”, “¿sabe lo que es una persona no binaria?”; “si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?”, se le escucha preguntar a los jóvenes.

El papa Francisco, una a una, tal y como se ve en el avance del documental, responde las preguntas, no solo desde su percepción, sino también desde la percepción de la institución a la que representa.

¿Qué dice el papa de la comunidad LGBTIQ+?

En el avance del documental que se encuentra en Disney+, el sumo pontífice asegura que: “Toda persona es hijo de Dios, toda. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar nadie de la iglesia, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie”. El máximo líder de la iglesia católica, además, se refiere a la actitud de algunos de sus colegas respecto a la comunidad y a los actos de rechazo que viven integrantes de la población sexualmente diversa por parte de sacerdotes y creyentes.

“Esa gente son infiltrados que aprovechan la escuela de iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia. Esas ideologías cerradas que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas”, responde.

Es importante recordar que en enero de este año, el papa Francisco fue tendencia en las redes sociales y se convirtió en el titular de decenas de medios de comunicación del mundo al decir que la homosexualidad no era un delito. “Ser homosexual no es un delito. No es un delito”, dijo Francisco durante una entrevista con AP. “Es una condición humana (...) es pecado la falta de caridad con el prójimo (...) Somos todos hijos de Dios, y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”, añadió.

En el año 2013, cuando asumió como líder de la iglesia católica, se refirió al mismo tema y destacó que ‘no era nadie’ para juzgar. “Ellos no deben ser marginados. La tendencia a la homosexualidad no es el problema, ellos son nuestros hermanos”, sentenció.

El papa habla del sexo y la masturbación

Sobre este tema, el papa Francisco dijo que el sexo es una de las cosas ‘más bellas’ que había creado Dios para la humanidad. “El expresarse sexualmente es una riqueza, entonces todo aquello que disminuya la real expresión sexual te disminuye a vos también, te parcializa y te empobrece esa riqueza. El sexo tiene su dinámica y su razón de ser. La expresión del amor es probablemente el punto central de la actividad sexual. Todo aquello que te lo saque de esa dirección te disminuye la actividad sexual”, manifiesta en el documental.