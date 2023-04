Tras muchas especulaciones, se supo que los motivos económicos no fueron los únicos detonantes en la relación de Fátima Flórez y Norberto Marcos, sino que apareció una tercera en discordia

Fátima Florez atraviesa una crisis de pareja con Norberto Marcos, tras 22 años de relación. Según había dicho la propia imitadora en Socios del espectáculo (eltrece), se trata de un “impasse” entre ellos aunque no reveló los motivos. En medio de varias versiones, en las últimas horas apareció un rumor sobre quién sería la tercera en discordia.

Tal como contó Pablo Layus al aire de Intrusos (América), la expareja de la humorista la habría engañado con Triana Ybáñez -bailarina y actual novia de Mariano Martínez- y sería una de las razones por las cuales se distanciaron. “Él se lo negó y a ella le quedó la duda”, expresó el periodista del ciclo de espectáculos y señaló que las sospechas aparecieron cuando a Fátima le faltaron 80 mil dólares en su casa.

Quien también había instalado este rumor de una tercera en discordia fue Nancy Duré en Socios del espectáculo durante la semana pasada. “Ella habría sacado una factura de hace 4 o 5 años. En ese momento hubo una crisis de pareja al borde de la separación, no sé si se llegó a confirmar la infidelidad”, expresó.

Sobre ese engaño, la panelista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares había relatado que en esa época había una bailarina del staff de Fátima “a la que el resto no quería mucho porque le decían la protegida”. Además de nombrar a Triana Ybáñez, también dio a conocer el resto de la información que le llegó: “Es alta, morocha e íntima amiga, hoy ya no está en el staff”.

Fátima Flórez confirmó su separación de Norberto Marcos: "Estamos en un impasse"

Fátima Flórez confirmó la separación de su pareja, Norberto Marcos, tras 22 años juntos y muchas especulaciones con respecto a los motivos de la ruptura.

Mucho se ha dicho sobre el por qué del quiebre en la relación de ambos, sobre todo luego de que muchos rumores indiquen que la mala relación laboral entre ambos, sobre todo cuestiones económicas, habían sido el detonante en la profunda crisis que estaban atravesando.

Fátima finalmente dio detalles y confirmó el distanciamiento: "Estamos en un impasse en excelentes términos, muy buenos términos, nos queremos", dijo aunque prefirió no dar demasiados detalles haciendo alusión a que no le gusta hablar de su vida privada.

Además, en el programa mostraron la complicada situación que la imitadora vivió en el aeropuerto ya que perdió un vuelo por no haber llegado a tiempo y tuvo que comprar otro pasaje, para poder ir hacia Córdoba, donde se presentará durante el pasado fin de semana largo. “Ya no figura Norberto en el flyer”, señalaron también con respecto a la publicidad de los shows que ella dará en los próximos días.

En medio de ese conflicto, el cronista de Socios del espectáculo le hizo una serie de preguntas a Fátima sobre la ruptura de su relación amorosa. “No puedo decirte nada, no me gusta. Estamos muy bien, en un impasse”, expresó la comediante y negó que haya habido gritos o discusiones entre ellos. Además, remarcó: “En las parejas pasan cosas, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Se puede desgastar y recomponer, solo Dios lo sabe”.