El posteo de la cuenta oficial del club sobre el look de Haaland

El talentoso delantero noruego, Erling Haaland, está listo para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League con el Manchester City. Para comenzar con el pie derecho en esta nueva fase de competencia, el ex Borussia Dortmund decidió hacerse un cambio de look y los fanáticos no tardaron en reaccionar.

“¿Quién es?”, preguntó la cuenta oficial del club en las redes sociales junto a una llamativa foto del atacante de 22 años. Automáticamente los usuarios comenzaron a hacer de las suyas acumulando más de 16,5 mil comentarios y 777 mil likes. “Britney Spears”, bromeó uno al ver las dos trenzas cosidas del futbolista.

Otros, en tanto, lo compararon con el conocido personaje de la serie Vikingos, Ragnar Lodbrok, mientras que algunos bromearon con la nula posibilidad de que sea el técnico del equipo Pep Guardiola.

El propio jugador también compartió su nuevo look con sus más de 26 millones de seguidores bajo el título: “Champions League esta tarde” y fueron varios los que le pidieron que mantuviera ese peinado para enfrentar al Bayern Múnich en el Etihad Stadium.

Los números del Androide

Este duelo tendrá un condimento especial para él ya que a lo largo de su carrera nunca le ha ganado a los bávaros en partidos oficiales. Hasta el momento acumula siete encuentros y siete derrotas.

Sin embargo, pese a que siempre perdió, dejó un buen reguero de goles a su paso, simbolizando que estaba por encima de las actuaciones de su equipo. El noruego anotó cinco goles en esos encuentros y repartió una asistencia. Y ni siquiera jugó los 90 minutos en cada uno; en cinco de ellos fue sustituido y solo disputó completos dos de ellos.

Ahora la situación es muy diferente para Haaland, que ya no está en el equipo menos favorito en estos enfrentamientos, sino que está en el gigante inglés que aspira a ganar su primera ‘Champions’. De ello se han favorecido también sus números, como demuestra el hecho de que está en la mejor temporada de su carrera deportiva, con 44 goles y con la posibilidad de disputar aún 17 encuentros más, si llegara a la final de la FA Cup y de la Liga de Campeones.

El noruego ha marcado 30 goles en la Premier League, donde está a cuatro de igualar los registros de Alan Shearer y Andy Cole, que marcaron 34 en las temporadas 1993-1994 y 1994-1995, respectivamente. El propio Shearer ya se rindió a Haaland: “Mi récord va a quedar en nada”.

En este tramo final, es el momento de que esos goles se conviertan en títulos, una de las asignaturas pendientes de Haaland, que ganó una copa con el Dortmund en Alemania, y una liga y una copa con el Salzburgo en Austria. Ahora aspira a un triplete (‘Champions’, Premier y FA Cup), que solo el Manchester United (1999) ha logrado en la historia del fútbol inglés.

Fuente: Infobae