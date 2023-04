El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió este martes su decisión de desdoblar las elecciones porteñas, pese a la fuerte resistencia de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros dirigentes del PRO, y aseguró que la unidad de Juntos por el Cambio "está más que garantizada".

"En la Ciudad de Buenos Aires el Código Electoral es muy claro: se vota con boleta única", enfatizó durante un acto en Parque Patricios, el día después de haber anunciado elecciones concurrentes que se realizarán el mismo día que las nacionales.

Larreta remarcó que la única decisión que tomó en las últimas horas fue "cumplir con la ley". "Es la forma más trasparente de votar", indicó, al responder a las fuertes críticas internas que recibió tras desdoblar los comicios porteños.

Mauricio Macri, quien el domingo ya se había expresado en contra de esta decisión, luego de que el lunes Larreta confirmó la medida, salió con un breve y fuerte mensaje contra el jefe de Gobierno porteño: “Qué profunda desilusión”, afirmó al reproducir un tuit de Maria Eugenia Vidal, la primera que había salido también tajante a rechazar la concurrencia. La titular del PRO, Patricia Bullrich, se manifestó en la misma línea.

El jefe de Gobierno porteño habló durante un acto tras anunciar las elecciones concurrentes en la Ciudad.

El día después de las repercusiones y críticas que despertó dentro de su partido y de la alianza opositora, Rodríguez Larreta reafirmó la decisión. "Es una ley que implementa en la Ciudad un valor, una bandera que venimos proponiendo todos los integrantes del PRO y de Juntos por el Cambio, que es la boleta unica", enfatizó.

Además, señaló que es la forma más transparente de votar y que le pone un fin a la lista sábana. "Por eso tomé la decisión como jefe de Gobierno, convencido que hace a la transparencia", remarcó.

Al ser consultado por la reunión que mantuvo este lunes con Jorge Macri, uno de los precandidatos del PRO, se limitó a decir que fue un encuentro dentro del marco institucional en su carácter de ministro de Gobierno porteño.

Respuesta a Macri

Aunque desde la estación de bomberos no se refirió al tuit de ayer de Macri, quien dijo que tenía una “profunda desilusión” con él, sí lo hizo en diálogo con Radio Rivadavia unos minutos después. “Hay una diferencia de criterio en algún tema en particular, no lo minimizo, con Mauricio a lo largo de 23 años hemos tenido alguna diferencia, pero siempre trabajamos juntos”, comenzó Rodríguez Larreta.

Dijo asimismo que “puede pasar” que disientan en alguna cuestión e insistió: “A lo largo de los 23 años hubo alguna otra situación similar, pero eso de ninguna manera pone en duda la relación, el afecto, la confianza que tenemos”.

No obstante, dejó en claro que el modo en que se desarrollan las elecciones en territorio porteño es su potestad. “Si hay una diferencia, hay una diferencia. Soy jefe de Gobierno y me toca decidir a mí. Ni siquiera es una decisión, es cumplir la ley, así de claro. Jamás me han escuchado, ni me van a escuchar, criticar a nadie de Juntos por el Cambio. Lo más importante es la unidad”, siguió.

Y al referirse específicamente al término “desilusión” escrito por Macri en su cuenta de Twitter, marcó: “En todo caso hay que preguntarle a él, yo voy a cumplir la ley, es muy fácil del lado mío”.

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

Fue en la misma línea al hablar sobre la fuerte reacción en contra que generaron en parte de la coalición las elecciones concurrentes (es decir, el mismo día se votan autoridades locales y nacionales). “Habrá que preguntarles a los que se resisten. Es algo que siempre lo propusimos desde Juntos por el Cambio, vas a ver declaraciones de todos para promover la boleta única, me cuesta entender que haya gente que esté en desacuerdo con un sistema más transparente, más ágil, más barato”, indicó, a la vez que reiteró que no tenía pensado cambiar la ley. “Desdoblar era una posibilidad, pero no estoy de acuerdo y yo decido que sea un solo día”, enfatizó.

Y como una réplica a quienes le dicen que de esta manera acelera la posibilidad de que los radicales se queden con el Ejecutivo capitalino, dijo que “la mejor manera” de que Pro se mantenga en el poder es si se levanta a las 6 y “labura” todos los días para mejorar su gestión. No obstante, aseguró que no se resistiría si Acuña o Quirós pretenden acompañar como postulantes a vicejefe de Gobierno la candidatura de Lousteau. “No hay objeciones a las listas cruzadas. Ya lo hicimos y nos fue muy bien”, destacó.

Asimismo le marcó la cancha a Jorge Macri y le dijo que, pese a que no esté de acuerdo con esta modalidad, en su rol de ministro de Gobierno -con injerencia en materia electoral- deberá acatar su orden. “Lo tendrá que implementar porque es una decisión mía”, sintetizó.