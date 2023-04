Mauro Icardi está teniendo una gran temporada en Turquía, pero viene de sufrir un duro revés. La semana pasada, el Galatasaray cayó ante Istanbul por 3 a 2 y quedó eliminado de la Copa. El delantero hizo un gol, pero no alcanzó. Igualmente, en el club le dieron un permitido para hacerse una escapada a Argentina y grabar un programa de Masterchef, programa que conduce su esposa, Wanda Nara

"Vamos a tener un invitado, muy especial, que sabe sobre el producto que tienen ahí", lanzó Martitegui. Luego, fue Damián Betular el que le dio la bienvenida a Mauro Icardi, quien fue el jurado invitado para probar las entrañas de los participantes. El jugador se definió como un experto en carnes, ya que hace muchos asado y su padre era carnicero.

El momento que muchos estaban esperando era el saludo entre Wanda e Icardi, que en el último tiempo estuvieron envueltos en varias polémicas amorosas. Finalmente, fue con beso en el cachete. ¿El motivo? Según la conductora fue así para no mancharlo con lápiz labial.

Luego, los jurados contaron que fue Mauro el encargado de seleccionar todos los ingredientes con los que los participantes iban a tener que preparar un plato que lo sorprenda. "Es bastante complicado", aseguró Wanda.

Icardi tuvo que probar los platos de todos los participantes. Varios de ellos no alcanzaron la cocción que él esperaba. Hizo caras al ver que algunas entrañas estaban crudas, pero se animó a probarlas igualmente. Fue exigente con sus devoluciones y eligió como ganadora a Silvana, que por haber ganado va directo al balcón y no tendrá que seguir participando de los retos. Mauro está acostumbrado a aparecer seguido en programas que no sean relacionados al fútbol. ¿Seguirá este camino una vez que termine su carrera?.

El presente de Icardi en Turquía

Sin lugar en el Paris Saint-Germain, el delantero de 30 años fue dado a préstamos a una exótica liga. Llegó a Turquía a mediados del 2022 y está de racha. Disputó 17 partidos, en los cuales anotó 10 goles y repartió siete asistencias. De a poco, se está reencontrando con su mejor versión. ¿Volverá a la elite?

Fuente: Olé