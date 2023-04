La verdad de la separación de la China Suárez y Rusherking

En el programa de Florencia de la V, el panelista Guido Záffora reveló detalles hasta ahora inéditos de la fuerte discusión que terminó por separar a Eugenia "la China" Suárez y Rusherking.

"Te voy a contar sobre la pelea final, donde empieza esta separación: 24 de marzo, el recital de Rusherking en el Movistar Arena. La China tenía que cantar, tenían todo listo, hasta una pasarela...", así comenzó su relato el periodista.

Luego, Záffora detalló cómo fue la llegada de la actriz al famoso estadio ubicado en el barrio de Villa Crespo, de la Ciudad de Buenos Aires: "La China llega al ensayo a la tarde, en un momento hubo un problema técnico con el sonido, que no gustó mucho".

"Ella se enoja y le empieza a recriminar a él los mensajes que le llegaban de diferentes chicas en Instagram", sumó.

Este, al parecer, habría sido el detonante de la fuerte pelea entre ambos protagonistas antes del comienzo del concierto.

A medida que la tensión aumentaba, esto ocurría en el lugar, según Guido: "Ella le empieza a hacer una escena de celos a él y el ensayo se fue a un costado, los presentes se pusieron nerviosos y empezaron a correr a la gente que estaba arriba del escenario".

Incluso, el panelista mencionó que la China lo habría amenazado a Rusher: "Si vos seguís así, yo esta noche no canto".

"Él se pone muy nervioso, era su noche, estaba por empezar todo", esta fue la reacción del joven cantante, ante la amenaza de su entonces novia, previo a comenzar el show. "Ella fue al Movistar Arena, pero cumplió la promesa: no cantó", remató Záffora.

Y sumó: "Esto fue muy conflictivo para él que la trata de poco leal, de poco compañera, es una traición, encima que no vendo entradas". "Le fue horrible, vendió menos de 2 mil entradas en un estadio de 10 mil", sumó sobre el desempeño de Rusher en el show.

"Otro reclamo fue que ella no lo ayudó mucho a promocionar el show", agregó la panelista Maite Peñoñori sobre el otro motivo que desencadenó el conflicto.

Ese fue el detonante

"Ella pensaba que el fin de semana se iba a arreglar todo, pero él no le habló porque estaba muy enojado", siguió Guido. Y sumó: "Él se dio cuenta que no era la relación que quería porque sintió la falta de amor y compromiso por no apoyarlo y no ayudarlo".

"Encima ella se bajó a la tarde, en el ensayo, no cuatro días antes, porque le recriminaba las respuestas de él hacia algunas chicas que le escribían", concluyó el panelista, relatando el punto que desencadenó la separación que se confirmó el pasado viernes, cuando ambos publicaron distintos posteos comunicando la noticia en sus redes sociales.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste", aseguró ella en un posteo. Y sumó: "Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

Él hizo lo propio en su cuenta. "Quería contarles que con Euge ya no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon", comenzó diciendo Rusher.

"Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí", siguió y brindó detalles de la ruptura.

"Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse", cerró junto a un emoji de corazón.